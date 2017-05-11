Herkes, birkaç “derin” nurcunun, Atatürk’e hakaret ve iftiralarını konuşuyor. Atatürk’e saldırı, elbette onun şahsında bu devlete ve milletedir.
Biz içerdeki içerideki saldırıları konuşurken, dışarıda, saldırı öncesi büyük gelişmeler yaşanıyor.
ABD, resmen YPG’ye ağır silahlar veriyor. Zaten veriyordu, şimdi resmen veriyor. Ama ABD’ye sorarsan, YPG’ye, yani PYDY’ye verilen silahlar, PKK eline geçmeyecek.
Türkiye’yi anlıyorlarmış!
Türkiye, dostlarıymış!
Türkiye, müttefikleriymiş!
Tabi yersen…
Bunun için, Türkiye’yi ikna etmeye uğraşıyorlar. Türkiye ise ABD’ye “PYD’ye verilen her silah, Türkiye’ye çevrilmiştir” diye, uyarı ve ikazlarına devam ediyor.
Dananın kuyruğu ne zaman ve nerede kopacak, zaman gösterir. Ancak, ABD, yolunda milim şaşmıyor. İktidar, “Obama bizi kandırdı” diye Trump’a ümit bağlamıştı ama Trump, bu işte…
15 yıldır iktidardalar, halen, ABD politikalarının başkanlara göre değişmeyeceğini öğrenemediler. Geçenlerde, “Bir ABD uçağı düşürün gitsin!” başlığında bir yazı yazmıştım.
Halen aynı düşüncedeyim!
“Çivi çiviyi söker” kardeşim!
Kovboy, başka dilden anlamaz.
Bunu siz anlayın.
Cellâdına yalvaran kurban olduk!
Yapmayın!
Etmeyin!
ABD ile savaşın demiyorum. ABD ile muhtemel bir savaşı önleyin diyorum. ABD’lilerin olduğu bir kampı yerle bir edin, birkaç ABD askeri ölsün, sonra oturun konuşun!
Adamlar şimdi sizi duymuyor bile. O zaman, ne de güzel duyar. Kuzey Kore’yi asacak, kesecekti ne oldu? Şimdi sesini kesti. Kuzey Kore lideri ile görüşmek istiyor.
“Kuzey Kore ile biz bir değiliz, onların nükleer silahları var. Hidrojen bombaları var” diyorsunuz. Tamam, eyvallah, var. Sen sen ol, bak nelerin var!..
ABD hiçbir devletle savaşmaz. Dünyada kazandığı bir tane savaş yok. ABD, Türkiye ile savaşı göze alamaz. Kürtler için gelip ölmez. Büyük İsrail için de ölmez.
Sen kararlılığını göster. “Çuval” olayında ABD ile çatışsaydık, bugün yalvarır pozisyonda olmazdık. Bugün ABD ile sözün bittiği yerdeyiz. Bir milyon gencini silâhaltına al ve ABD ile savaşa hazır olduğunu göster.
Ama önce bir uçak vur!
Yahut bir üssü bas!
Sonrası çorap söküğü gibi gelir, merak etme!
Sonra, İncirlik boşaltılır. Ardından NATO’dan çıkılır. Bütün üslerden ABD kovulur. ABD’ye güvenenler, oturur durur yerinde.
“Bekâra hanım boşamak kolay!” dediğinizi duyar gibiyim. Emin olun öyle değil…
Türkiye ABD ile boşansın artık!
Yürümüyor çünkü.
Uçaklarımız, ABD uçaklarını “dost” bilir.
Tanklarımız “dost” bilir.
Gemilerimiz “dost” bilir.
Biz sıksak, onlar ateş etmezler. Yazılım bizlere ait değil çünkü. Ama biz biliriz ki ABD dost değil. Hiçbir zaman dost olmadı. Olmayacakta…
Buna rağmen diyorum bir ABD uçağı düşürün!
Sapanla da olsa düşürün!
İşte anca o zaman düzelir işler!
Kovboy bizi başka türlü duymaz.
Yazılım ABD’ye ait olunca nasıl uçaklarımız ve gemilerimiz ABD’yi dost görüyorsa, iktidarın yazılımı da kusurlu ki, bir türlü “nurculuk” olayının “imanı kurtarma” olayı olmadığını görmüyor.
Görseydi, FETÖ darbesi yemezdik.
ABD’nin dostluğuyla, nurculuğun Müslümanlığı birbirine çok benzer. Allah ülkemizi ve evlatlarımızı korusun.