Afyonkarahisar’da 246 kuş türü tespit edildi

Afyonkarahisar'da Doğa Koruma Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ve Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Doğa Koruma Biyoizlem Uygulama ve Araştırma Merkezi (DOKOBİM) tarafından beş yıldır "Kış Ortası Kuş Sayımı" gerçekleştiriliyor.

AKÜ Doğa Koruma Biyoizlem Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Uğur Cengiz Erişmiş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Afyonkarahisar'ın kuş türleri açısından önemli yerlere sahip olduğunu söyledi.

Kentteki sulak alanların, bahar ve yaz aylarında göçmen kuş türleri tarafından üreme ve barınma için kullanıldığını belirten Erişmiş, son 5 yıldır bu alanlarda Afyonkarahisar'ın yerli kuş türlerinin ve sayılarının belirlenmesi için kuş sayımı yaptıklarını ifade etti.

Erişmiş, kentin, göçmen kuşların göç yolu üzerindeki noktada bulunduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

"Afyonkarahisar'ın, kuş popülasyonu açısından önemli bir potansiyeli bulunuyor. Afyonkarahisar'da bugüne kadar yapılan envanter çalışmasında 246 kuş türü kayıt altına alındı. Bu kuş türlerinin 150'ye yakını Eber Gölü'nde barınıyor. Kuşların sayımını Eber, Acıgöl, Karamık ve Karakuyu göllerinde gerçekleştirdik.

Bu alanlarda 6 ayrı noktadan sayım yapıldı. Bu yıl geçen yıla oranla daha çok türe sahibiz. Acıgöl ise Türkiye'de özellikli birkaç gölden biri. Bunların yanında sulak alan ve kuşların barınması için önemli olan Karamık ve Karakuyu gölleri de kuşların önemli üreme alanları arasında yer alıyor. Eko sistem içerisinde kuşların yerini biliyoruz."

Sayımın çok yönlü bir çalışma olduğunu anlatan Erişmiş, "Hava biraz daha soğuk olmuş olsaydı, kuş türü daha az olacaktı ama bu soğuk havada türlerin yok olduğu anlamını taşımıyor.

Bu yıl sıcaklıklar beklenenin 4-5 derece üstünde gerçekleşti. Saydığımız tür sayısı bundan dolayı biraz fazla" diye konuştu.

İHA