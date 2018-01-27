Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
120702
ALTIN
163.055
DOLAR
3.7493
STERLİN
5.3128
EURO
4.6608

Afyonkarahisar’da 246 kuş türü tespit edildi

Doğa Koruma Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ve AKÜ Doğa Koruma Biyoizlem Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından son beş yıldır ‘Kış Ortası Kuş Sayımı’ yapılıyor. Afyonkarahisar’da bugüne kadar yapılan envanter çalışmasında 246 kuş türü kayıt altına alındı

27 Ocak 2018 Cumartesi 16:39
5 Okunma
Afyonkarahisar’da 246 kuş türü tespit edildi

Afyonkarahisar'da Doğa Koruma Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ve Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Doğa Koruma Biyoizlem Uygulama ve Araştırma Merkezi (DOKOBİM) tarafından beş yıldır "Kış Ortası Kuş Sayımı" gerçekleştiriliyor.

AKÜ Doğa Koruma Biyoizlem Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Uğur Cengiz Erişmiş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Afyonkarahisar'ın kuş türleri açısından önemli yerlere sahip olduğunu söyledi.

Kentteki sulak alanların, bahar ve yaz aylarında göçmen kuş türleri tarafından üreme ve barınma için kullanıldığını belirten Erişmiş, son 5 yıldır bu alanlarda Afyonkarahisar'ın yerli kuş türlerinin ve sayılarının belirlenmesi için kuş sayımı yaptıklarını ifade etti.

Erişmiş, kentin, göçmen kuşların göç yolu üzerindeki noktada bulunduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

"Afyonkarahisar'ın, kuş popülasyonu açısından önemli bir potansiyeli bulunuyor. Afyonkarahisar'da bugüne kadar yapılan envanter çalışmasında 246 kuş türü kayıt altına alındı. Bu kuş türlerinin 150'ye yakını Eber Gölü'nde barınıyor. Kuşların sayımını Eber, Acıgöl, Karamık ve Karakuyu göllerinde gerçekleştirdik.

Bu alanlarda 6 ayrı noktadan sayım yapıldı. Bu yıl geçen yıla oranla daha çok türe sahibiz. Acıgöl ise Türkiye'de özellikli birkaç gölden biri. Bunların yanında sulak alan ve kuşların barınması için önemli olan Karamık ve Karakuyu gölleri de kuşların önemli üreme alanları arasında yer alıyor. Eko sistem içerisinde kuşların yerini biliyoruz."

Sayımın çok yönlü bir çalışma olduğunu anlatan Erişmiş, "Hava biraz daha soğuk olmuş olsaydı, kuş türü daha az olacaktı ama bu soğuk havada türlerin yok olduğu anlamını taşımıyor.

Bu yıl sıcaklıklar beklenenin 4-5 derece üstünde gerçekleşti. Saydığımız tür sayısı bundan dolayı biraz fazla" diye konuştu.
İHA

Anahtar Kelimeler:
Doğa Koruma Milli Parklar Bölge MüdürlüğüDoğa Koruma Biyoizlem Uygulama Ve Araştırma MerkeziKuşTür
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ankara ve İstanbul'da bazı alanlar 'riskli' ilan edildi
Ankara ve İstanbul'da bazı alanlar 'riskli' ilan edildi
Su Yalıtımı Yönetmeliği tanıtıldı
Su Yalıtımı Yönetmeliği tanıtıldı
Erbil'i toz bulutları esir aldı
Erbil'i toz bulutları esir aldı
Ganos Dağı sonbaharda bir başka
Ganos Dağı sonbaharda bir başka
Ormanlardan salınan karbon da etkiliyor
Ormanlardan salınan karbon da etkiliyor
Doğal soğuk hava deposu
Doğal soğuk hava deposu
Grönland’dan kötü haber
Grönland’dan kötü haber
Açık denizler nasıl korunacak?
Açık denizler nasıl korunacak?
Cennetten bir köşe: Güzeldere Şelalesi
Cennetten bir köşe: Güzeldere Şelalesi

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim