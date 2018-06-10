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Anız yakanlara ceza yağdı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Öztürk, son 5 yılda 3 bin 137 denetimin gerçekleştirildiğini, yapılan denetimlerde anız yakan, toprağa, doğaya ve canlılara zarar verenlere 6 milyon 107 bin lira ceza kesildiğini belirtti

10 Haziran 2018 Pazar 17:53
Anız yakanlara ceza yağdı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Öztürk, yaptığı açıklamada, yaklaşan hasat öncesi anız yakarak toprağa ve topraktaki canlılara zarar verenleri uyardı. Anız yakmanın önemli bir çevre sorunu olduğunu, topraktaki tüm canlılara zarar verdiğini belirten Öztürk, "Anız yakılması, topraktaki organik maddelerin ve canlıların yok olması ile toprak verimliliğinin azalmasına, toprak verimliliğini artırmak için daha fazla gübre kullanılması neticesinde temiz su kaynaklarımızın kirlenmesine, atmosferdeki karbondioksit oranının yükselmesine, yol kenarlarında yakılması ile karayolu görüş mesafesinin azalmasına, rüzgar etkisi ile ormanlık alanlara ulaşarak yangın çıkmasına sebebiyet vereceği için yasaklanmıştır." dedi.

Bakanlığın anız yakılmasının önlenmesi için gereken hassasiyeti gösterdiğini ve bu konuda denetimlerin artırılacağını aktaran Öztürk, "Son 5 yılda 3 bin 137 denetim gerçekleştirilirken, yapılan denetimlerde anız yakan, toprağa, doğaya ve canlılara zarar verenlere toplam 6 milyon 107 bin lira ceza kesildi" ifadelerini kullandı. Öztürk, bu cezanın 1,5 milyon lirasının geçen yıl kesildiğini kaydetti.
AA

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