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Ankara ve İstanbul'da bazı alanlar 'riskli' ilan edildi

Ankara ve İstanbul'da bazı alanların riskli kabul edilmesine ilişkin Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

20 Ocak 2018 Cumartesi 17:23
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Ankara ve İstanbul'da bazı alanlar 'riskli' ilan edildi

Buna göre, Ankara'nın Bala ilçesine bağlı Göztepe Mahallesi ve İstanbul'un Eyüpsultan ilçesine bağlı Akşemsettin Mahallesi ile Bağcılar ilçesine bağlı Bağlar Mahallesi sınırlarındaki bazı alanlar riskli ilan edildi.

Kararların, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 29 Eylül 2017 ve 2 Kasım 2017 tarihli yazıları ile 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun'un ilgili maddeleri uyarınca Bakanlar Kurulu tarafından alındığı belirtildi. Kararlarda, riskli ilan edilen alanların krokisi ile koordinatlarına da yer verildi.
AA

Anahtar Kelimeler:
AnkaraİstanbulBakanlar KuruluResmi Gazete
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