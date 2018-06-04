Arçelik'ten çevreye dev katkı

Sürdürülebilirlik alanında küresel başarılara imza atan Arçelik, enerji ve su verimliliğinden, sorumlu üretim ve tüketime, atık yönetiminden geri dönüşüme tüm operasyonlarında kaynak verimliliğine odaklanıyor.

Sürdürülebilirlik Raporunu 10. kez yayınlayan Arçelik; Türkiye, Romanya, Rusya ve Çin operasyonlarında ürün başına su çekimini, temel yıl olarak belirlediği 2012’ye göre yüzde 36 oranında azalttı, 2020 hedefini yüzde 38’e yükseltti. Yine Türkiye, Romanya, Rusya ve Çin operasyonlarında ürün başına enerji tüketimini ise, 2010 yılından bu yana yüzde 40.7 oranında azalttı. Hedef, 2020 yılına kadar ürün başına enerji tüketimini yüzde 45 oranında azaltmak.

PET şişeden çamaşır makinesi kazanı

Dünyanın geleceği için doğal kaynakları korumaya öncelik veren Arçelik, geliştirdiği inovatif teknolojilerle çevreyi tehdit eden atıklar konusunda da önemli gelişmeler sağlıyor. Çamaşır makinelerinin kazanlarındaki plastiklerin içerisinde geri dönüştürülmüş PET şişeleri kullanan Arçelik, patentli teknolojisi sayesinde 12 milyon PET şişenin geri dönüşümünü sağladı.

2018’de de projenin yaygınlaştırılmasıyla 25 milyon PET şişenin geri dönüştürülmesi, 1.700 hanenin yıllık enerji tüketimine eşdeğer enerji tasarrufu sağlanması hedefleniyor. Arçelik’in atıkların ekonomiye geri kazandırılması konusundaki bir başka başarılı çalışması da yeni ürettiği elektrik süpürgesi.

Türkiye’de kendi Atık Elektrik Elektronik Eşya (AEEE) geri dönüşüm tesisi olan ilk ve tek sanayi şirketi olan Arçelik, elektrik süpürgesinde geri dönüşüm tesislerinden çıkan atık plastikleri kullandı. Plastiklerinin yüzde 90’ı geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilen bu elektrik süpürgesiyle Avrupa’da “Yılın Geri Dönüşüm Tüketici Yaşam Tarzı Ürünü Ödülü”ne layık görüldü.

Öte yandan ürün ve üretimde enerji verimliliğine öncelik veren Arçelik, çatısı altındaki markalarla kaynakların sorumlu tüketimi kapsamında projeler de geliştiriyor. Bu projelerin son örneği Grundig markasının doğaya dönük yaşam ve gıda israfını önleme konusunda farkındalığı artırma hedefiyle yürüttüğü 'Ruhun Doysun' projesi.

Çevre dostu ürünler geliştiriyoruz

Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu, “Sürdürülebilirliğin evlerimizde başladığına inanıyor, yenilikçi teknolojilerle, yüksek kalitede çevre dostu ürünler geliştiriyoruz” dedi. Başarılı atık yönetimi ile çevreyi tehdit eden atıkların azaltılmasına ve yeniden ekonomiye kazandırılmalarını sağladıklarına işaret eden Bulgurlu, "Dünyada dakikada 1 milyon PET şişe tüketiliyor. Bir PET şişenin doğada çözünmesi ise ortalama 400 yıl alıyor. Biz de PET şişeleri geri dönüştürerek elde ettiğimiz plastikle çamaşır makinesi kazanı üreterek çevreyi tehdit eden atık sorunuyla mücadelenin bir parçası olduk” dedi.