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Boğaz’ın sevimli misafirleri

Havaların ısınmasıyla, yavrulayarak İstanbul Boğazı’na çıkan ördek sürüsü vatandaşların ilgi odağı oldu

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Boğaz’ın sevimli misafirleri

Her yıl baharın ilk aylarında Boğaz kıyısında yavrulamaya başlayan ördekler, havaların ısınmasıyla yavrularıyla birlikte İstanbul Boğazı’ndaki yerlerini aldı.  Boğazda yüzüp özellikle Beykoz ve çevresinde yoğunlaşan ördekler, vatandaşların da ilgisini çekti. Kış aylarının gelmesiyle bölgeden ayrılacak olan ördekleri görüntülemek için vatandaşlar da sahilde keyifli vakit geçirdi. AA

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