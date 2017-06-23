Cennetten bir köşe: Güzeldere Şelalesi

Düzce'nin, her renk tonunu barındıran ormanlar ve zengin bitki örtüsüyle kaplı Gölkaya ilçesindeki Güzeldere Şelalesi, yapılan yatırımların ardından ziyaretçi akınına uğruyor.

Kentin ormanlık alanı ile zengin ilçelerinden Gölyaka'da bulunan Güzeldere Şelalesi, el değmemiş doğal ve yaşlı ormanları, bitki çeşitliliği, dereleri, yaban hayatı, doğa harikası şelalesiyle son yıllarda turizmde adından söz ettiriyor.

İsmini içerisinden geçen derenin berrak ve temiz olmasından alan Güzeldere köyü sınırlarında bulunan ve mesire alanından yaklaşık 400 metre aşağıdaki şelale 130 metreden akması ile Türkiye'nin en yüksek şelaleleri arasında anılıyor.

Kenti tepeden gören bir noktada bulunan şelale bölgesi, ayrıca kuşların göç yolu üzerinde bulunan ve 35'i kalıcı olmak üzere toplam 150 tür kuşa ev sahipliği yapan Efteni Kuş Cenneti'nin de güzergahında bulunuyor.

Yapılan yeni yatırımlarla turizm anlamında yoğunluk yaşayan Güzeldere'ye gelen tatilciler, geniş yayla alanında çadır kurma ve orman içerisindeki ahşap evlerde kalma imkanı buluyor. AA