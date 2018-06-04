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Çöpte servet bırakıyoruz!

Resmi rakamlara göre Türkiye’de 2015 yılında çevresel harcamalar toplamı 25.9 milyar TL, çevresel gelirler ise 21.3 milyar lira oldu

04 Haziran 2018 Pazartesi 17:54
Çöpte servet bırakıyoruz!

2016 sonu itibariyle ise 31.8 milyar TL çevresel harcama yapılırken, çevresel gelirler de 24.9 milyar TL’ye çıktı. 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nün, geri dönüşümün önemine bir kere daha dikkat çekmek için önemli bir fırsat olduğunu vurgulayan İFO Fuarcılık Genel Müdür Yardımcısı Seda Bozkurt, “Doğru kurgulanmış atık yönetimi ile beraber gerçekleştirilecek geri dönüşüm ve geri kazanım uygulamaları, sürdürülebilir çevrenin geleceğini güven altına alırken, üretiminin büyük bölümü ithal hammaddeye dayanan sanayimiz açısından da ucuz ve ekonomik kaynak sağlıyor” dedi.

Sanayi atıklarının uygun biçimde bertarafı ve geri kazanımı için Organize Sanayi Bölgeleri’nin büyük önem taşıdığını belirten Bozkurt, “Sayıları 308’e ulaşan OSB’lerin çevre karnesini iyileştirmek gerekiyor.  Benzer durum evlerde de geçerli.  TÜDAM rakamlarına göre Türkiye’de yalnızca yerleşim birimlerinde yıllık yaklaşık 6 milyon ton geri dönüştürülebilir atık oluşuyor ancak bunların yaklaşık 5 milyon tonu çöp sahalarına gömülüyor.

Söz konusu miktarın ekonomik değeri ise 1.5 milyar liranın üzerinde olduğu tahmin ediliyor. Dolayısıyla hem üretici kesimin, hem hane halkının hem de sektörel buluşmalara ev sahipliği yapan bizim gibi fuar organizasyonlarının, Türkiye’nin çevre geleceğinde önemli sorumlulukları bulunuyor” dedi.
HABER MERKEZİ

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