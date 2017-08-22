Doğal soğuk hava deposu

Soğutucuların, buzdolabının bulunmadığı yıllarda, kavurucu yaz sıcaklarında yiyecek saklanan Toroslardaki içi kar dolu obruklar, Antalya’nın Akseki ilçesinde kullanılmaya devam ediyor.

İlçeye bağlı Çimi yayla sında vatandaşlar karla dolu obrukları buzdolabı yerine kullanıyor. Denizden bin 900 metre yüksekliğindeki Çimi yaylasındaki Kuyu mevkiindeki obrukta kış boyunca biriken kar, yaz aylarında da erimiyor. Yazın yaylaya çıkanlar yiyeceklerini buzdolabı yerine obrukta tutuyor.

İlçe sakinleri nden Mevlüt Arıcı, yaylaya çıkan vatandaşların obruğu yaz aylarında “soğuk hava deposu” gibi kullandığını anlattı. Obruğun derinliğinin 39 metre olduğunu belirten Arıcı, “Obrukta eski kar ile yeni kar karışır ve hiçbir zaman kar tükenmez. Burada yaklaşık 10 metre yüksekliğinde kar kütleleri var. Burada sıcaklık sıfırın altındadır. Bölge sakinleri, peynir, yağ, yoğurt, çökelek, hatta etlerini obrukta saklar. Burada peynir çok kaliteli olur. Yani soğuk hava deposu gibidir.” dedi.

Obrukların doğal bir buzdolabı olduğunu vurgulayan Arıcı, yaylada elektrik olmadığı için buzdolabı da bulunmadığını, buzdolabında saklanması gereken gıdaların obruklara yerleştirildiğini bildirdi. Arıcı, “Bu yayla 80 haneli bir yayla. Bu, Allah’ın bir nimeti. Doğal bir buzdolabı. Obruklarda saklanan yiyecekler daha bir lezzetli oluyor. Yoğurt yağ gibi olur, Yağlar taş gibi olur. Lezzeti tartışılmaz” ifadesini kullandı.

Obruktan çıkarılan karın pekmezle karıştırılarak “kar aşı” denilen bir tatlı haline getirildiğine değinen Arıcı, bunun festival ve eğlencelerde satıldığına işaret etti.

Bölgede yaşayan Ramazan Arıcı da keçilerden elde ettikleri ürünleri kar obruğuna getirerek 2 ay kadar burada sakladıklarını vurguladı. Arıcı, “Burası doğal bir buzdolabı. Buzdolabımız olmadığı için peynir, yoğurt, yağ gibi ürünlerimizi buraya getiriyoruz. Tulumlara ve bidonlara basılan yağ ve peynirleri burada bir iki ay bekletiyoruz. Burada ayrı bir lezzet oluyor” dedi. AA