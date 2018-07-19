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Gezegeni en çok o şirketler ısıtıyor

Tarım ve Ticaret Politikaları Enstitüsü IATP ve GRAIN tarafından yeni yayınlanan rapora göre, dünyanın en büyük et ve süt ürünleri şirketleri yakın bir gelecekte gezegenin en büyük iklim kirleticileri haline gelebilecek

19 Temmuz 2018 Perşembe 18:06
Gezegeni en çok o şirketler ısıtıyor

Dünyanın en büyük beş et ve süt ürünleri şirketinin (JBS, Tyson, Cargill, Dairy Farmers of America ve Fonterra) toplam yıllık sera gazı emisyonu küresel petrol şirketlerinden daha yüksek. Dünyanın en büyük 20 et ve süt ürünleri şirketinin toplam emisyonları Almanya, Kanada, Avustralya ve Birleşik Krallık gibi ülkelerin emisyonlarından bile daha yüksek. Küresel et ve süt ürünleri sektörü öngörülen hızda büyüdüğü takdirde, hayvancılık sektörü 2050 itibarıyla gezegenin yıllık sera gazı bütçesinin yüzde 80’ini tüketecek.

Rapor, en büyük 35 şirketin faaliyetlerinin küresel et ve süt ürünleri üretim ve tüketiminde orantısız paya sahip az sayıda ülkede yoğunlaştığını ortaya koyuyor. Bu ülkelerden ABD, Avrupa Birliği, Kanada, Brezilya, Arjantin, Avustralya, Yeni Zelanda ve Çin küresel et ve süt ürünleri üretiminden kaynaklanan toplam emisyonların yüzde 60’ından sorumlu.
A. SAFA TERZİ/İSTANBUL

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