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Köylülerden çevreyi kirletenlere protesto

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde köylüler, piknik yapanların çevreyi kirletmesini protesto etti

27 Ağustos 2018 Pazartesi 16:33
Köylülerden çevreyi kirletenlere protesto

Çifter köyünün ormanlık alanında toplanan ve ellerinde Türk bayrakları bulunan köylüler, köylerine yakın alanda piknik yapanların çevreye attığı çöpleri topladı. Çifter Köyü Derneği Başkanı Ahmet Uslu, gazetecilere yaptığı açıklamada, köylerinin bir orman köyü olduğunu söyledi. Ormanlarda dikkatli olunmaması halinde yangın meydana gelebileceğine işaret eden Uslu, "Köyümüzün üst kısmında bulunan ormanlık alan, seçkin ağaçlık bir bölge olduğundan piknikçilerin ilgisini çekmekte. Ağaçlara asılan uyarı levhalarının hiçbir caydırıcılığı bulunmuyor." dedi.

Çevreye ciddi anlamda zarar verildiğini belirten Uslu, "Bölgeye gelen piknikçiler uyarı levhalarına rağmen duyarsız şekilde çöplerini atıyor. Doğayı bilinçsiz şekilde kirletiyorlar. Mangallarını ağaçlara dayayarak yakıyorlar. Hem çevreye zarar veriyorlar hem de bölgede ciddi yangın riski oluşturuyorlar." diye konuştu.

Uslu, en azından hafta sonları ve bayramlarda bir orman muhafaza memurunun aracıyla uyarıcı anons etmesini istediklerini anlatarak, "Gerekirse kanunda belirtilen cezai işlemler uygulanmalıdır. Köyümüz ile ormanın arası yaklaşık 500 metredir. Allah korusun, herhangi bir yangında hava rüzgarlı da olursa alevler kısa sürede köyümüze ulaşacaktır." ifadesini kullandı.
AA

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