Küresel ısınmada azami eşik 2026

Avustralya’nın Melbourne Üniversitesinden bilim adamları, Paris İklim Anlaşması’nda 1,5 derece olarak öngörülen ortalama küresel sıcaklık artışı eşiğinin, Onyıllar Arası Pasifik Dalgalanması (IPO) adı verilen okyanus-iklim örüntüsü sebebiyle 2026 yılına kadar aşılabileceğini öngördü.

Pasifik Okyanusu’nda 20 derece kuzey enleminde, 10 ila 30 yıllık evrelerde sıcak veya soğuk yüzey akıntılarının oluşmasına yol açan IPO’nun 1999 yılından bu yana negatif seyir halinde olduğuna, serin yüzey akıntıları ürettiğine dikkati çeken bilim adamları, dalgalanmanın tersine dönmesi halinde mevcut sıcaklık değerlerinde küresel ölçekte artış olacağını vurguladı.

Dalgalanmanın pozitif seyre geçtiği dönemlerde Pasifik Okyanusu’nun ekvatora yakın kesimlerinde okyanus sularının normalin üzerinde ısındığını belirten bilim adamları, bunun atmosfer sıcaklığının artmasına yol açtığını kaydetti.

Bilim adamları, 1925-1947 yıllarında 20 yıl pozitif, 1947-1977 döneminde 30 yıl negatif, 1977-1998 yıllarında 20 yıl pozitif seyir izleyen ve son yirmi yıldır negatif seyirde devam eden dalgalanmanın, gelecek on yıl içinde pozitife dönmesinin beklendiğine işaret etti.

Küresel sıcaklık artışında 2000 yılından bu yana belirli yavaşlama görülmesinde bu örüntünün de etkisi olduğunu vurgulayan araştırmanın baş yazarı Ben Henley, “IPO’nun pozitif bir seyre dönmesi muhtemelen bu yavaşlamayı bitirecek. Dolayısıyla önümüzdeki on yılda küresel ısınmanın ivme kazanmasını bekleyebiliriz” ifadelerini kullandı.

Henley, IPO’nun negatif seyrini sürdürmesi halinde bile 1,5 santigrat derecelik sıcaklık artışının 2031 yılında aşılacağının öngörüldüğünü kaydederek, “Dünya ülkeleri gerçekten Paris hedefini yakalamak istiyorsa, yalnızca karbon salımını azaltmak için değil, atmosferdeki karbon oranını düşürmek için de tedbirler almalı” değerlendirmesinde bulundu. AA