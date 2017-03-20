Longoz ormanları turizme kazandırılacak

Dünyada eşine çok az rastlanan ve ‘subasar’ olarak da bilinen longoz ormanlarının turizme kazandırılması adına önemli bir adım atıldı. Karacabey Belediyesi ve Orman Bakanlığı yetkilileri ile gerçekleştirilen toplantıda, Karacabey longozunun benzerleri arasında en önemlisi olduğuna vurgu yapılırken, hazırlanacak projenin 1 yıl içerisinde hayata geçirilmesi kararlaştırıldı. Orman ve Su İşleri Bakanlığı 2. Bölge Müdürlüğü Bursa Şube Müdürü Ekrem Terzioğlu, Biyolog ve Kuş Uzmanı Prof. Dr. Ali Uzun, Hidrojeolog Prof. Dr. Hatim El Hatip, Biyolog ve Memeli Uzmanı Prof. Dr. Nuri yiğit, Biyolog ve Bitki Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Sağırolu, Çevre Mühendisi Doc. Dr. Nusret Karakaya, Sürüngenler Uzmanı Prof. Dr. Abdulmuttalip Akkaya, İçsu Balıkları Uzmanı Doc. Dr. Şerife Gülsün Kırankaya, Şehir ve Bölge Plancısı ve GIS Uzmanı Burçak Altun ve Ziraat Mühendisi Sevgi Altunhazır’ın katıldığı toplantıda, longozun dünyada eşine az rastlanır özellikte olduğu ve şimdiye kadar herhangi bir müdahale edilmemesinin son derece önemli olduğu ifade edildi. Karacabey longozunun mevcut özelliklerinin, dünyadaki en zengin turistleri çekebilecek özelliklere sahip olduğunun dile getirildiği toplantıda, proje hazırlık çalışmalarına başlandığı ve yaklaşık 8 aylık bir gözlem ve araştırma sürecinin ardından projeye son hali verilerek uygulamaya geçileceği açıklandı. Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, longoz ormanlarının Bursa ve ülke turizmine yeni bir boyut kazandıracağına vurgu yaparak, Yeniköy’deki sahil düzenleme çalışmalarının da bu hedefin adeta perçinleyicisi olduğunun altını çizdi. Tüm çalışmalarında ilgili kurumlarla ortak çalışma ve planlamaya büyük önem verdiklerini ve bu amaçla akademisyenlerle birlikte dünya çapında bir projeyi hayata geçirmeyi çalıştıklarını anlatan Ali Özkan, “İlçemiz gerçekten büyük doğal güzelliklere ve eşsiz ekonomik imkânlara sahip. Bu potansiyel kaynakları gün yüzüne çıkarma ve projeleri hayata geçirme çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz” şeklinde konuştu. İHA