Ömre ömür katan belde: Gölköy

Ordu'nun Gölköy ilçesi, eşsiz doğal güzellikleri ve bozulmamış tabiatıyla yerli ve yabancı turistlere huzur vaad ediyor.Şehir gürültüsünden uzaklaşarak kafa dinlemek isteyenlerin tercih edebileceği sakinliği sunan Gölköy, tarihi ve turistik alanlarıyla doğaseverlere önemli bir gezi rehberi oluşturuyor.

Türkiye'nin 36. tabiat parkı olan, ilçenin en önemli turizm alanı Ulugöl, konuklarını her mevsim farklı görsel şölenle karşılıyor. Kuş cıvıltıları ve kurbağa sesleri eşliğinde göl çevresinde yürüyüş yapanlar, ağaç ve gökyüzünün göle olan yansımalarını fotoğrafla ölümsüzleştirme şansı buluyor.

İlçenin, Uluvahta başta olmak üzere birçok yaylasını gezen ziyaretçiler, doğanın tadını çıkarıyor.

Yaklaşık 750 yıl önce, tamamen ahşaptan inşa edilen Çivisiz Cami, inanç turizmi adına farklı bir tarihi yapı sunuyor. Selçuklular döneminde pelit ağacı kullanılarak inşa edilen caminin iç ve dış cephesi, tahtaların birbirine geçtiği ağaç yontma ve kertme yöntemiyle dikkati çekiyor. Selçuklular ve Osmanlı tarihine tanıklık eden cami, ziyaretçilerine mazide bir yolculuk sunuyor.

Gölköy, özellikle son 3 yılda turizmde ön plana çıkan beldelerden birisi. Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Bölümü'nün 2000'li yıllardan itibaren yaptığı araştırmada, en uzun ömürlü insanların yaşadığı yerlerin gen haritası çıkarıldı. Buna göre, Türkiye'de ilk 10'un içerisinde Gölköy de bulunuyor. İlçede ölüm yaşı ortalaması 82 ve 100 yaşın üzerinde pek çok yaşlı bulunuyor. Yetkililer, "Tabiat güzelliği bir tarafta, iklim şartları bir tarafta, yaşam koşulları bir tarafta. Tabiat güzellikleri ve oksijen diyarı, hepsi eklendiği zaman insanların ömrüne ömür katan, tabiat güzelliğine sahip bir ilçe olarak öne çıktık" ifadelerini kullandı.

AA