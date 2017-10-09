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Ormanlardan salınan karbon da etkiliyor

Bilim adamları, ısınan orman toprağından salınan karbonun, küresel ısınmayı artırdığı uyarısında bulundu

09 Ekim 2017 Pazartesi 16:16
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Ormanlardan salınan karbon da etkiliyor

ABD'deki Deniz Biyolojisi Laboratuvarından (MBL) Jerry Melillo ve ekibinin, artan hava sıcaklığının orman toprağını nasıl etkilediğini bulmak için yürüttüğü ve 26 yıl süren çalışma, ısınmanın, topraktan atmosfere bol miktarda karbon salınımını harekete geçirdiğini ortaya çıkardı.

İklim değişikliği nedeniyle ısınan bir dünyada orman toprakları ile iklim sistemi arasında kendi kendine gelişen ve kontrol edilmesi olanaksız bir karbon salınımının ortaya çıkacağına işaret edilen çalışmada bunun da atmosferde fosil yakıtların kullanılması ve küresel ısınmanın hızlanması sonucu artan karbondioksit miktarının daha da çoğalmasına neden olacağı kaydedildi.

Melillo ve ekibi, çalışmalarını 1991'de Massachusetts'teki yaprak döken ağaçlardan oluşan Harvard Ormanı'nda yürütmeye başlamıştı.

Ormanın bazı bölgelerinde yeraltına elektrik kabloları döşeyen araştırmacılar, böylece ortam sıcaklığını 5 derecenin üstüne çıkmasını sağladı.

Çalışma sırasında bilim adamları, ısıtılmış bölgelerde toprak emisyon oranındaki dalgalanmaları gözleyerek topraktaki mikropların organik maddeyi parçalayıp karbonu açığa çıkarma kapasitesindeki değişimleri hesapladı.

Isıtılan toprakta 60 santimetre derinliğine kadar bulunan organik maddede depolanan karbonun yüzde 17'si salındı.

Melillo, "Her yıl, çoğunlukla fosil yakıtıyla, atmosfere yaklaşık 10 milyar metrik ton karbon salınıyor. Atmosferdeki karbondioksit konsantrasyonunda ve küresel ısınmada artışa neden olan işte budur. Dünya toprakları yaklaşık 3 bin 500 milyar metrik ton karbon içeriyor. Daha sıcak topraklarda mikrobik faaliyet  nedeniyle bu toprak karbonunun önemli bir miktarının atmosfere eklenmesiyle küresel ısınma süreci daha da hızlanacak" dedi.
AA

Anahtar Kelimeler:
Bilim AdamlarıOrmanKarbonKüreselIsınma
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