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Yapı denetim firmaları mercek altında

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "Bakanlığımız kontrolündeki yapı denetim kuruluşları tarafından bugün itibarıyla 779 milyon 682 bin metrekare alana tekabül eden inşaatların denetimi gerçekleştirildi" dedi

24 Temmuz 2018 Salı 15:48
Yapı denetim firmaları mercek altında

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bakanlık tarafından 779 milyon 682 bin metrekare alana tekabül eden inşaat denetimlerini yapan bin 667 yapı denetim kuruluşundan, işlemlerinde aykırılık tespit edilenlere Temmuz ayına kadar 2 milyon 148 bin 240 lira tutarında cezai işlem uygulandığını bildirdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, göreve başladığı tarihten itibaren Bakanlık çalışmaları kapsamında bir dizi toplantı gerçekleştirdi. Kurum, "Bakanlığımız kontrolündeki yapı denetim kuruluşları tarafından bugün itibarıyla 779 milyon 682 bin metrekare alana tekabül eden inşaatların denetimi gerçekleştirildi.

Denetimleri yapan bin 667 yapı denetim kuruluşu içerisinden Bakanlığımızca aykırılık tespit edilenlere, 147'si faaliyet durdurma, 34'ü belge iptali olmak üzere Temmuz ayına kadar toplam 2 milyon 148 bin 240 lira cezai işlem uygulandı" diye konuştu.

665 yeni denetçiye belge verildi

Yeni 665 denetçiye de yapı denetim belgesi verildiğini açıklayan Kurum, "Ancak buna karşın kriterlere uymadığı gerekçesiyle 97 denetçinin belgesi de iptal edildi" dedi.Denetimlerin, vatandaşların sahip olduğu konutların güvenilirliği açısından oldukça önemli olduğuna vurgu yapan Bakan Kurum, önümüzdeki dönemlerde de denetimlerin titizlikle devam edeceğini dile getirdi.
AA

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