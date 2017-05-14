Trabzon'un Düzköy ilçesinde deniz seviyesinden bin 50 metre yüksekte bulunan, sarkıt ve dikitleri, içinden geçen deresiyle dikkati çeken Çal Mağarası onarıldı.Yapılan çalışmaların ardından dünyanın en uzun ikinci mağarası kabul edilen, "yer altındaki saklı cennet" olarak nitelendirilen Çal Mağarası, ziyaretçilerine göz kamaştıran doğal güzellikler sunuyor.Konuyla ilgili yapılan açıklamada, Trabzon'un en önemli tabiat varlıklarından olan Çal Mağarası'nın, bakıma alındığı belirtilerek "Mağaranın içinde bulunan yürüyüş yolu ve kenar korkulukları Destek Hizmetleri Dairesi ekiplerince onarımdan geçirildi. Gerçekleştirilen çalışmalar tamamlanırken, ziyaretçilerin mağara içindeki yürüyüşlerini sorunsuzca gerçekleştirebilmeleri sağlanmış oldu" denildi. HABER MERKEZİ