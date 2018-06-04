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Yüzde 35 enerji verimliliği sağladı

Moda markalarından DeFacto, örnek uygulamalarını 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında paylaştı

04 Haziran 2018 Pazartesi 17:53
Yüzde 35 enerji verimliliği sağladı

Şirket, mağazalarında kullanılan çevreye duyarlı iklimlendirme ve aydınlatma sistemleri sayesinde enerji tüketiminde benzer büyüklükteki bir mağazaya kıyasla yüzde 35 tasarruf sağladı. 2017 yılında susuz üretilen ürün grupları sayesinde 2 bin ton su tasarrufu sağlayan DeFacto, bu ürünler için 13 milyon adet geri dönüşümlü etiket kullandı. Ürün fiyat etiketlerin tasarımlarında da değişikliğe gidilerek yüzde 30 daha az kâğıt harcandı. DeFacto ayrıca 1 milyon üründe yüzde 100 organik pamuk kullandı.
HABER MERKEZİ

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