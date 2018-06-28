CHP’de tek adamlık dönemi

Türkiye, AKP hükümeti ve Sayın Erdoğan’la birlikte, MHP’nin de büyük desteğiyle başkanlık sistemine, meşhur ifadesiyle tek adamlık dönemine girdi. Ama gözden kaçırmamamız gereken önemli bir husus daha var; her türlü başarısızlığa rağmen koltuğa adeta mıhlanan Kılıçdaroğlu ile ana muhalefet partisi CHP de tek adam dönemine girdi.
Deniz Baykal’a kurulan kumpas sonrasında CHP’nin 22 Mayıs 2010 tarihinde gerçekleştirilen 33. Olağan Kurultayı ile genel başkanlık koltuğuna oturan Kılıçdaroğlu, 12 Haziran 2011, 7 Haziran 2015 ve 1 Kasım 2015 genel seçimlerinde partisini iyi bir noktaya taşıyamadığı gibi, 24 Haziran seçimlerinde tam bir hezimet yaşattı.
CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce yüzde 30,64 oy alarak Kılıçdaroğlulu CHP’nin hiç ulaşamadığı bir oy oranına sahip olurken, CHP yüzde 22,64’te kaldı.
CHP’nin, gösterdiği adaydan 8 puan düşük oy alması, ittifak sürecini ve seçimi iyi yönetemeyen Kılıçdaroğlu’nun genel başkanığının da sorgulanmasına neden oldu.
41 yıl sonra Elazığ’dan CHP’nin çıkardığı ilk milletvekili olan Gürsel Erol, Kılıçdaroğlu ve genel merkez yönetimini istifaya çağırdı.
“24 Haziran seçim sonuçlarının partileri açısından tekelleşen bir siyasetin ve yalnızca kendilerini seçmekten başka ülke yönetimi iddiası taşımayan bir anlayışın sonucu” olduğunu belirten Erol, “Partimizin yaşadığı 24 Haziran seçim sonuçları başarısızlığının sorumlusu bu yönetim anlayışıdır. Mevcut Genel Merkez Yönetimini sıfat ve ünvanları ne olursa olsun bu mağlubiyetin sorumlusu olarak görüyorum ve derhal istifaya davet ediyorum. Partimizin koltuk adamlarına değil, ülkenin yönetimi ile ilgili iddia taşıyan dava adamlarına ihtiyacı vardır” dedi.
CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi Erdal Aksünger, “Kafamda bu sonuçları kabullenmeme düşüncesi hep olacak çünkü çok soru işareti var. Bu soru işaretlerini toplumun da taşıdığını düşünüyorum. Onlar aydınlanmadığı sürece bu seçimlerin üzerinde hep gölge olacak. CHP’nin genel başkanı ve yöneticileri sınıfta kaldı. Seçim gecesi topluma açıklama yapmayarak, beklentileri yerle bir ettiler” ifadelerini kullandı.
“Mücadele etmek ayrı bir şey ama bu kadar basiretsiz yöneticiler ile birlikte mücadele etmek de zor” diyen Aksünger sözlerine şöyle devam etti: “Parti içi mücadele artık farklı bir mecraya taşınacak. Artık ülkeyi yönetme refleksi üzerinden hareket eden insanlara ihtiyaç var. Sadece parti içerisinde iktidar olmayı düşünen insanlara ihtiyaç yok. Buna genel başkan da dahil. Yeni yapılanmaya ihtiyaç var. Kan değişimlerinin olması gerekiyor. Kast sisteminin bir an önce ortadan kaldırılması gerekiyor. Kaldırılmazsa ülkeyi harap edecek.”
CHP’li Eren Erdem, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu istifaya çağırdı. Erdem, “2920 gündür Genel Başkan olan ve 9 seçim kaybeden birinin, 50 günlük çalışmayla CHP’nin mahkum edildiği yüzde 25 barajını aşıp yüzde 30’ları geçen bir siyasal hareketlilik karşısında yapması en erdemli davranış ‘istifa’ olacaktır. Bu, saygın, erdemli bir davranış olarak mutlaka tarihe geçer” ifadelerini kullandı.
CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı Hakan Imırgı başkanlığındaki CHP’li gençler, CHP Genel Merkezi önünde oturma eylemi gerçekleştirdi. Milyonları temsil ettiklerini söyleyen Imırgı, “Türkiye Cumhuriyeti’nin, Büyük Millet Meclisinin hukukun ve laikliğin teminatı Cumhuriyet Halk Partisinin bu durumda olmasından üzüntü duyuyoruz. Değişim CHP’nin yönetim kadrolarından başlaması gerekmektedir” dedi.
Denizli’de CHP oylarında yaşanan düşüşün ardından Gençlik Kolları Başkanlığı’ndan istifa dilekçesini vererek Ankara’ya geldiğini anlatan Imırgı, aynısını CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan beklediklerini aktardı. Partinin öz gücü, emektar gençlik örgütlerini görmezden gelenlerden, mücadeleden kaçanlardan, şahsi menfaat peşinde koşanlardan hesap sorduklarını ifade eden Imırgı, “Ben bu partide ön seçimin olmamasını, çoğu illerde kimsenin onaylamadığı listelerle seçime gidilmesini, vekilliğin birilerine peşkeş çekilmesini içime sindiremiyorum. Partimin, adayından 8 puan eksik oy almasından hicap duyuyorum” diye konuştu.
Sosyal medya üzerinden organize olan ve Beyoğlu’ndaki CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının önünde bir araya gelen CHP’li bir grup, “Yönetim istifa” ve “Başkan İnce” şeklinde slogan attı, parti yönetimini protesto etti.
Şırnak CHP İl Başkanı Mehmet Sadık Çelik, genel merkezin aday belirlemedeki yanlış tutumunu gerekçe göstererek, il teşkilatı olarak partiden istifa ettiklerini açıkladı. Çelik şunları söyledi: “Biz eski il başkanımız Mehmet Uğur’u birinci sıra milletvekili adayı beklerken, tepeden inme, merkez yoklamasıyla, adı sanı belli olmayan bölgede tanınmayan biri milletvekili olarak belirlendi. Partiye uzun yıllar hizmet etmiş birinin aday olması durumunda daha yüksek bir oy alacağımıza kesin gözüyle bakıyorduk. Fakat ne yazık ki bunlar olmadı.”
Kılıçdaroğlu ise demokrasinin gereği parti teşkilatından yükselen bu sesleri dikkate alacağına, suçu sağa sola atmaya çalışarak, sesini yükseltenlere ayar çekme cihetine yöneldi. CHP Parti Meclisi’ni yarın olağanüsü topluyor ve tek konu parti içinden yükselen “istifa” çağrılarına yönelik disiplin süreci…
Milletvekili aday belirleme sürecinde de özellikle Atatürkçü ve ulusalcı milletvekillerini devre dışı bırakan Kılıçdaroğlu, anlaşılan CHP’de tek adamlığını pekiştirmeye devam edecek. Üst üste başarısızlıklara rağmen CHP Genel Başkanlık koltuğunu bir türlü terk etmeyen Kılıçdaroğlu’nun, “Koltuk sevdasına tutulanların partimizde yeri yoktur” sözleri ise oldukça manidar… AKP’liler ise Kılıçdaroğlu’nun CHP’nin başında olmaya devam etmesi için dua ediyorlar. AKP Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Av. Bülent Turan, “Allah başımızdan eksik etmesin. Onun gibi siyasi öngörülü liderler hep muhalefette olsun ki, bizler daha rahat iktidarda olalım. Daha rahat yolumuza devam edelim” ifadelerini kullandı.
Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selim Kotil’in şu değerlendirmesiyle yazımızı bitirelim: “Sayın Erdoğan’a en büyük yardımı Kılıçdaroğlu yaptı. Eğer CHP gerçek millet ittifakını kursaydı bugün bu ittifak yüzde 50’yi geçmişti. Bunu taban istedi, CHP’nin kadroları istedi, millet istedi ama Kılıçdaroğlu buna müsaade etmedi. Bunu ne adına yaptığını, burada nasıl bir menfaati olduğunu göreceğiz. Kılıçdaroğlu AKP’ye gayet güzel hizmet etti. Kılıçdaroğlu taktik hamleleriyle hem başkanlığı hem de Meclis çoğunluğunu AKP’ye verdi. Ben AKP’nin yerinde olsam bu adımı ödüllendiririm.”
CHP eğer gerçekten Türkiye’yi tek adamlıktan kurtarmakta samimiyse, önce kendi içindeki tek adamlardan kurtulması gerekmektedir.
CHP’de tek adamlık dönemi
Türkiye, AKP hükümeti ve Sayın Erdoğan’la birlikte, MHP’nin de büyük desteğiyle başkanlık sistemine, meşhur ifadesiyle tek adamlık dönemine girdi. Ama gözden kaçırmamamız gereken önemli bir husus daha var; her türlü başarısızlığa rağmen koltuğa adeta mıhlanan Kılıçdaroğlu ile ana muhalefet partisi CHP de tek adam dönemine girdi.