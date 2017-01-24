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CIA Ajanları Türkiye'de ne yapmak istiyor?

23 Ocak 2017, 16:37

 Araştırmacı Yazar Muharrem Bayraktar'dan ilginç açıklamalar.

Anahtar Kelimeler
Muharrem Bayraktar CIA Ajanları Türkiye'de Ne Yapmak Istiyor Yavuz Sultan Selim Ve Alevi Meselesi Yavuz Sultan Selim'in Babası Oğluna Beddua Etti
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YÜCEL 2017-01-24 10:57:34

"Atatürk yüzünden, planlarımızı yarım yüzyıl ertelemek zorunda kaldık”
David Rockefeller

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hakan 2017-01-24 10:48:18

Türkiye nin ya da Katar ın hamiliğinde Ortadoğu da Sünni İslam federasyonu kurmak değil mi ABD-AB nin amacı?

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