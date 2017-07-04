Çocuk boğmanın nesi Allah için!

Allah’ın seçtiklerine burun kıvıranlar, kendi seçtiklerini “evliya” gibi takdim edince, insanın tepesi atıyor!
Olayı “İslam” diye takdim etmeseler, mesele yok. Bir bakalım dedik, şu çok “kutsal” Osmanlı sülalesine…
Birde ne görelim: Padişah anaları Türk değil.
Buyurun, siz de bakın!
Kimsenin anasının peşine düşmedik. Hepsi ölmüş gitmişler bu dünyadan. Müslüman olanlar varsa, Allah rahmet eylesin. Yoksa da, toprakları bol olsun!
“Osmanlı” diye içine çekildiğimiz düzeneği, görelim diye sorguluyoruz. “Anasına bakın, kızına alın” demişler. Biz, “anasına bakın padişahı tanıyın” diyoruz. “Kaynatma katranı olur mu şeker, cinsini sevdiğim, cinsine çeker!” diye bir şey de demiyorum!
Sadece, bilin, “kutsal” Osmanlı soyunu!
Yani bu padişahlar, peygamber değil!
Allah’ta seçmedi!
“Yeryüzünde Allah’ı da temsil” etmiyorlar, sadece kendi nefislerini temsil ediyorlar. Her insan gibi… Yerler, içerler, tuvalete giderler, yatarlar, otururlar ve bir vahiy filan da gelmez.
Kundaktaki çocukların ileride, devleti yıkacağını düşünmelerine, istedikleri kadar “fetva” veren aymazlar bulsunlar, çocuk katilidirler.
Çünkü savunmasız bir bebeyi veya bebeleri boğduranlara, verilecek başka bir sıfat yoktur.
Atatürk bir padişah çocuğu olsaydı ve boğdurulsaydı, Türkiye’yi kim kurtaracaktı mesela. Olaya bir de böyle bakın. Ya o, boğdurdukları çocuklardan biri, gün gelip devleti kurtaracaktıysa…
Hangi kul gelecekte ne olacağını bilebilir. “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın!” öğüdünü, Osmanlı ne vakit tuttu. Kendi evladına merhameti olmayanların, ülkenin başka çocuklarını düşüneceklerine, beni kimse inandıramaz.
Hiç kimse, “sen padişahlardan iyi mi biliyorsun!” gibi bir savunmaya girmesin.
Hiç kimse, “devleti kurtarmak için, çocuklar öldürülebilir!” gibi bir Firavun felsefesine “din-iman” kılıfı geçirmesin. Çünkü eğer dinden kastınız İslam ise “nahak yere bir insanı öldüren ebedi cehennemliktir” ölçüsünü, nereye koyacaksınız.
Tekvir süresi ayet 8’de yüce Allah şöyle buyuruyor: “Diri diri gömülen kız çocuğuna, hangi günahından dolayı öldürüldüğü sorulduğu zaman…”
Arap cahillerinin kız çocuklarını diri diri gömmelerini konuşuruz da, nasıl olur çocukların taht uğruna boğdurulmalarına “Müslümanlık” adına kılıf ararız. O kadar Ermeni’nin, Sırp’ın, Rum’un, Yahudi’nin, kadın olarak bulunduğu bir sarayda, “taht için” değil de, “Allah için” çocuklarının boğdurulduklarına kimse kimseyi inandıramaz.
Eğer “Osmanlı” diyenlerin Allah’ı ve kitabı başka değilse, İslam’ın ve Kur’anın Allah’ı, çocuk boğdurmaya “katillik” der. Kimse “kıyasla” bilmem “icma” ile katilliğe fetva aramasın.
Eğer bu kitap, padişaha başka, bize başka inmemişse, her şey ortada… Kitap peygamberi bile bağlıyor da, bu padişahları niye bağlamıyor. Kendilerine “İslam’ın halifesi” derler ama ömürlerinde hacca gitmezler. Bu nasıl halife!
Neden çocuklarından bir tanesine “Ehl-i Beyt’ten bir isim vermezler. Türk milleti “Fatıma, Hasan ve Hüseyin” isimleriyle dolu iken, binlerce saray çocuklarından neden birinin İsmi Ali olmaz. Hasan veya Hüseyin olmaz…
“Osmanlı” bazılarının seçilmişleri olabilir ama Ehl-i Beyt, Allah’ın seçilmişleri.
Allah razı olsun sizlerden bende sizlerden okuduğum gibi anlatıyorum fakat osm hayranları bugün birilerine nerdeyse taptıklarından daha çok tapıyorlar ve müslüman olmadığımı bile bana söyleyen oldu tabi daha konuşmadım bu zihniyetteki insanlarla ama çok üzücü osm galiba büyü yapmış bu topraklara ki hiç büyüsü gitmiyor Allah başta Prof. Dr. Haydar Baş Beyefendiye ve sizlere yar ve yardımcı olsun sizlerle geleceğe umutlu bakıyoruz...