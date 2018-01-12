“Daha çok kan akmalı”

Yeni yılda, Siyonistlerin karakterini ortaya koyan en kan emici haber İsrail’den geldi. İsrail'in Haaretz gazetesinin haberine göre, Yahudilerin yerleştiği Filistin topraklarındaki bir hahamın silahlı saldırıda öldürülmesi üzerine İsrail Tarım Bakanı Uri Ariel bir açıklama yapıyor ve “Daha çok Filistinli kanı dökülmesi gerek” diye temennilerde bulunuyor.
Ariel, açık ve net konuşuyor: ' Artık onların da yaralanmasının, ölmesinin zamanı geldi.''
Ve devam ediyor; “Bu saldırıyı düzenleyenlerin ailelerin evlerinden sürülmesi, evlerinin yok edilmesi gerek.”
İsrailli tarım bakanının “Daha çok Filistinli kanı dökülmeli” cümlesi aslında Siyonizmin gerçek yüzünü ortaya koyan, Siyonizmin beslendiği kaynağın “kan” olduğunu ortaya koyan “çerçevelenecek” bir itiraf.
İslam ülkeleri bir araya gelerek Doğu Kudüs’ü Filistin’in başkenti olarak kabul edip, Kudüs’ün tamamını ağızlarına alacak cesarete bile sahip olmadıklarını bütün dünyaya duyururken, İsrail’den tek ve yegâne çözümün ne olacağının şifreleri geliyor:
Kan. Kan. Kan.
Daha çok Filistinli kanı.
Daha çok Filistinli cesedi.
Tabi bu arada İsrail, “yeni ve kanlı stratejisinde” yeni müttefiklerini de ilan ediyor. İsrail Genelkurmay Başkanı Gadi Eizenkot, İran’ın Suriye’deki hegemonyasını önlemek için geniş Arap koalisyonuna katılacaklarını açıklıyor.
İsrail Genelkurmay Başkanı, Filistinlilerin öldürüleceği yeni zeminde “İslam dünyasıyla” ittifak halinde olacaklarını söylüyor.
İslam ülkeleri büyük bir tiyatro sahnesinde büyük bir oyunun figüranı olarak kendilerine verilen görevi ifa ediyor.
İslam İşbirliği Teşkilatı’nın Kudüs kararından sonra başta Türkiye olmak üzere hiçbir İslam ülkesi, alınan kararın samimiyetini kanıtlayacak mahiyette İsrail’e karşı siyasi, ticari, askeri bir müeyyide uygulama gereği duymadı.
Bu yönde tek bir adım atan İslam ülkesi yok.
E böyle olunca da İsrailli bakan, Filistin sorununun çözümü için yegâne yolun “Daha çok kan dökmek” olduğunu açıklıyor.
İsrail’in döktüğü ve dökeceği her damla Filistinli kanının üzerinde İslam dünyasını gaflet ve delalet içindeki yöneticilerinin parmağı olacaktır.
İsrail Tarım Bakanı “daha çok kan” diye çığlık ararken, domates ithalatımızın yüzde 20’sini yaptığımız bu kan emicilere karşı hiç değilse “artık sizden domates tohumu almayacağız” diyerek “kan kızıllığında” sembolik de olsa bir cevap da mı veremiyoruz?
“Daha çok kan akmalı”
Yeni yılda, Siyonistlerin karakterini ortaya koyan en kan emici haber İsrail’den geldi. İsrail'in Haaretz gazetesinin haberine göre, Yahudilerin yerleştiği Filistin topraklarındaki bir hahamın silahlı saldırıda öldürülmesi üzerine İsrail Tarım Bakanı Uri Ariel bir açıklama yapıyor ve “Daha çok Filistinli kanı dökülmesi gerek” diye temennilerde bulunuyor.