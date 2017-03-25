23 yaş altı kadromuz belli oldu

Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda mücadele edecek milli güreşçiler belirlendi. Macaristan'ın Szombathely kentinde, 28 Mart- 2 Nisan tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda Türkiye'yi erkekler serbest ve grekoromen stil ile kadınlarda sekizer sporcu temsil edecek. Ankara Elmadağ Kamp Eğitim Merkezi'nde hazırlıklarını sürdüren milli takımda yer alacak güreşçiler ve sıkletleri şöyle:



Grekoromen

59 kilo: Abdurrahman Altan

66 kilo: Volkan Çakıl

71 kilo: Murat Dağ

75 kilo: Fatih Cengiz

80 kilo: Burhan Akbudak

85 kilo: Ali Cengiz

98 kilo: Fatih Başköy

130 kilo: Osman Yıldırım

Serbest

57 kilo: Süleyman Atlı

61 kilo: Sedat Özdemir

65 kilo: Haydar Yavuz

70 kilo: Muhammed Akdeniz

74 kilo: Nuri Temur

86 kilo: Murat Ertürk

97 kilo: Yunus Emre Dede

125 kilo: Salim Ercan

Kadınlar

48 kilo: Evin Demirhan

53 kilo: Emine Çataloğlu

55 kilo: Bediha Gün

58 kilo: Derya Bayhan

60 kilo: Gamze Nur Adakan

63 kilo: Sinem Topçu

69 kilo: Buse Tosun

75 kilo: Beste Altuğ