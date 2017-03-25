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23 yaş altı kadromuz belli oldu

23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek erkek ve kadın milli takım sporcuları belli oldu

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23 yaş altı kadromuz belli oldu

Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda mücadele edecek milli güreşçiler belirlendi. Macaristan'ın Szombathely kentinde, 28 Mart- 2 Nisan tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda Türkiye'yi erkekler serbest ve grekoromen stil ile kadınlarda sekizer sporcu temsil edecek. Ankara Elmadağ Kamp Eğitim Merkezi'nde hazırlıklarını sürdüren milli takımda yer alacak güreşçiler ve sıkletleri şöyle:

Grekoromen
59 kilo: Abdurrahman Altan
66 kilo: Volkan Çakıl
71 kilo: Murat Dağ
75 kilo: Fatih Cengiz
80 kilo: Burhan Akbudak
85 kilo: Ali Cengiz
98 kilo: Fatih Başköy
130 kilo: Osman Yıldırım 

Serbest
57 kilo: Süleyman Atlı
61 kilo: Sedat Özdemir
65 kilo: Haydar Yavuz
70 kilo: Muhammed Akdeniz
74 kilo: Nuri Temur
86 kilo: Murat Ertürk
97 kilo: Yunus Emre Dede
125 kilo: Salim Ercan

Kadınlar
48 kilo: Evin Demirhan
53 kilo: Emine Çataloğlu
55 kilo: Bediha Gün
58 kilo: Derya Bayhan
60 kilo: Gamze Nur Adakan
63 kilo: Sinem Topçu
69 kilo: Buse Tosun
75 kilo: Beste Altuğ
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