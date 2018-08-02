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43 sporcu ile mücadele edeceğiz

Almanya'da düzenlenecek şampiyonada Türkiye'yi 43 sporcu temsil edecek

02 Ağustos 2018 Perşembe 11:45
43 sporcu ile mücadele edeceğiz

Türkiye, Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 43 sporcuyla madalya mücadelesi verecek.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Almanya'nın başkenti Berlin'de 6-12 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek şampiyonaya katılacak milli sporcular belli oldu. Berlin Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilecek organizasyona Türkiye, tarihindeki en kalabalık ikinci kafile olan 43 atletle kaydoldu.

Türk Milli Takımı'nın kadrosunda daha önce Avrupa şampiyonluğu yaşayan Polat Kemboi Arıkan, Yasemin Can ve Yasmani Copello bulunuyor. Ayrıca bu şampiyonada madalya alan Ramil Guliyev, Jak Ali Harvey, Aras Kaya, Kaan Kigen Özbilen ve Özlem Kaya da yeniden Avrupa arenasına çıkacak. Avrupa Atletizm Şampiyonası 6 Ağustos Pazartesi günü 5 branşta yapılacak elemelerle başlayacak. Açılış seansındaki elemelerde Türkiye'den Eşref Apak, Özkan Baltacı ve Osman Can Özdeveci finale kalabilmek için yarışacak.

Berlin'de Türkiye'yi temsil edecek milli sporcular şunlar:

Erkekler

100 metre: Ramil Guliyev, Emre Zafer Barnes, Jak Ali Harvey, Yiğitcan Hekimoğlu (yedek)

200 metre: Ramil Guliyev

400 metre: Yavuz Can, Batuhan Altıntaş

1500 metre: İlham Tanui Özbilen

5 bin metre: Kaan Kigen Özbilen, Ramazan Özdemir, Polat Kemboi Arıkan

10 bin metre: Polat Kemboi Arıkan, Kaan Kigen Özbilen, Aras Kaya

3 bin metre su engelli: Tarık Akdağ Langat

400 metre engelli: Yasmani Copello

Gülle atma: Osman Can Özdeveci

20 kilometre yürüyüş: Salih Korkmaz

Yüksek atlama: Alperen Acet

Uzun atlama: Alper Kulaksız

Üç adım atlama: Can Özüpek, Necati Er

Çekiç atma: Eşref Apak, Özkan Baltacı

Maraton: Muzaffer Bayram, Yavuz Ağralı, Mert Girmalegese, Üzeyir Söylemez, Ömer Alkanoğlu

4x100 metre: Ramil Guliyev, Emre Zafer Barnes, Yiğitcan Hekimoğlu, Jak Ali Harvey, Aykut Ay, İzzet Safer

4x400 metre: Yavuz Can, Batuhan Altıntaş, Yasmani Copello, Mahsum Korkmaz, Yasin Süzen, Akın Üzyürek, Abdullah Tütünci

Kadınlar

5 bin metre: Yasemin Can

10 bin metre: Yasemin Can

3 bin metre su engelli: Özlem Kaya

400 metre engelli: Elif Gören

Uzun atlama: Karin Melis Mey

20 kilometre yürüyüş: Meryem Bekmez

50 kilometre yürüyüş: Semiha Mutlu Özdemir

Çekiç atma: Kıvılcım Kaya Salman

Cirit atma: Eda Tuğsuz

Maraton: Elif Karabulut Dağdelen, Tubay Erdal, Ümmü Kiraz

AA

Anahtar Kelimeler:
AlmanyaAtletizmAvrupa Atletizm ŞampiyonasıBerlinRamil Guliyev
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