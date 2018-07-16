6 yeni rekor kırdılar

Finlandiya'nın Tampere kentinde düzenlenen 20 Yaş Altı Dünya Atletizm Şampiyonası'nda milli sporcular, 6 yeni Türkiye rekoru kırdı.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre dün sona eren şampiyonada Türkiye, 31 atletle mücadele etti. İki bayrak yarışı dahil olmak üzere toplamda 19 kategoride sahne alan Türk atletler, yarışmaları 10 final, bir madalya, dört de ilk sekiz sonucuyla tamamladı.

Büyük şampiyonalarda puan tablosuna işlenen ilk sekizdeki dört atletiyle Türkiye, 13 puan elde etti. Milliler, 17 puan elde ettiği Bydgoszcz'dan sonra en başarılı şampiyonasını geçirirken, tarihinde ilk kez 20 Yaş Altı Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 4 ayrı atletle ilk 8 içinde yer aldı.

Türk atletler, Tampere'de büyüklerde 1, 20 yaş altında 4, 18 yaş altında da 1 olmak üzere toplam altı Türkiye rekorunu yeniledi.

10 bin metre pist yürüyüşte gümüş madalya kazanan Meryem Bekmez, bu başarısının yanında hem büyüklerde hem de 20 yaş altında Türkiye rekorunu yeniledi.

Derya Kunur ise beş gün içinde koştuğu iki yarışta kendisine ait 3 bin metre engelli rekorunu iki kez geliştirdi.

Tampere'de kırılan 6 Türkiye rekoru şöyle:

10 bin metre pist yürüyüş:

Yeni rekor: Meryem Bekmez (büyükler - 44:17.69)

Eski rekor: Yeliz Ay (46:52.1)

10 bin metre pist yürüyüş:

Yeni rekor: Meryem Bekmez (20 yaş altı - 44:17.69)

Eski rekor: Meryem Bekmez (48:33.88)

100 metre engelli:

Yeni rekor: Şevval Ayaz (20 yaş altı - 13.28)

Eski rekor: Nevin Yanıt (13.45)

3 bin metre su engelli:

Yeni rekor: Derya Kunur (20 yaş altı - 10:05.60)

Eski rekor: Derya Kunur (10:07.91)

3 bin metre su engelli:

Yeni rekor: Derya Kunur (20 yaş altı - 10:03.46)

Eski rekor: Derya Kunur (10:05.60)

800 metre:

Yeni rekor: Mehmet Çelik (18 yaş altı - 1:48.53)

Eski rekor: Mehmet Çelik (1:49.44)