9 gençle Dünya Şampiyonası'ndayız

Genç Erkekler ve Kadınlar Dünya Halter Şampiyonası yarın Japonya'da başlayacak.
Başkent Tokyo'daki şampiyona, 23 Haziran'da sona erecek. Türkiye'yi turnuvada 5 erkek ve 4 kadın sporcu temsil edecek. Şampiyonada yer alacak sporculardan kadınlar 48 kiloda Ayşe Doğan, B Grubu'nda mücadele verecek. Diğer sporcular ise A Grubu'nda madalya arayacak. Kadın sporcular sadece 48 ve 58 kiloda podyuma çıkacak. Şampiyonada mücadele edecek erkek ve kadın Türk halterciler şöyle:
Erkekler:
56 kilo: İsa Güngör
62 kilo: Cumali Kıvanç
69 kilo: Ramazan İlhan
77 kilo: Celil Erdoğdu
94 kilo: Ahmet Bozan
Kadınlar:
48 kilo: Ayşe Doğan ve Gamze Karakol
58 kilo: Ayşegül Çakın ve Nuray Levent