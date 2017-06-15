9 gençle Dünya Şampiyonası'ndayız

Genç Erkekler ve Kadınlar Dünya Halter Şampiyonası yarın Japonya'da başlayacak.

Başkent Tokyo'daki şampiyona, 23 Haziran'da sona erecek. Türkiye'yi turnuvada 5 erkek ve 4 kadın sporcu temsil edecek. Şampiyonada yer alacak sporculardan kadınlar 48 kiloda Ayşe Doğan, B Grubu'nda mücadele verecek. Diğer sporcular ise A Grubu'nda madalya arayacak. Kadın sporcular sadece 48 ve 58 kiloda podyuma çıkacak. Şampiyonada mücadele edecek erkek ve kadın Türk halterciler şöyle:

Erkekler:

56 kilo: İsa Güngör

62 kilo: Cumali Kıvanç

69 kilo: Ramazan İlhan

77 kilo: Celil Erdoğdu

94 kilo: Ahmet Bozan

Kadınlar:

48 kilo: Ayşe Doğan ve Gamze Karakol

58 kilo: Ayşegül Çakın ve Nuray Levent