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Ahmet Örken hayalinden vazgeçmedi

Kariyerine Türkiye'de devam eden milli bisikletçi Ahmet Örken, "Grand tour'da yer almak istiyorum. Türkiye ya da yurt dışında bir takımda bu hedefimi gerçekleştirmeyi amaçlıyorum" dedi

29 Ocak 2018 Pazartesi 09:35
Ahmet Örken hayalinden vazgeçmedi

Milli bisikletçi Ahmet Örken, yol bisikletinin en önemli üç yarışını kapsayan "grand tour"da (büyük tur) mücadele etmeyi hedeflediğini söyledi.

Kudüs'te yaşanan gelişmelerden dolayı profesyonel kıta takımı İsrail Bisiklet Akademi ile yollarını ayıran ve kariyerine yeni kurulan Salcano Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nde devam eden Ahmet Örken, açıklamalarda bulundu. Türk bisikletinin son dönemdeki en önemli isimlerinden Ahmet, yol bisikletinin en prestijli yarışları Fransa, İtalya ve İspanya Bisiklet Turu'na katılmayı amaçladığını vurguladı. Bunun için çok çalıştığını belirten 24 yaşındaki bisikletçi, "Hayallerimden vazgeçmedim. Hedefim her zaman bir adım daha ileride olabilmek. Grand tour'da yer almak istiyorum. Türkiye ya da yurt dışında bir takımda bu hedefimi gerçekleştirmeyi amaçlıyorum." diye konuştu.

Ahmet, 2017 Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda etap ikinciliği elde ettiğini hatırlatarak, "Geçen yıl milli takım adı altında organizasyona katıldık. Hedefim podyumda yer almaktı, bunu gerçekleştirdim. Bu yıl ise hedefim, podyumun zirvesinde yer alabilmek. Tura yine katılmamız halinde etap zaferi elde etmeyi arzuluyorum." ifadelerini kullandı. Yeni takımı Salcano Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin bisiklet sporuna ciddi yatırımlar yaptığını vurgulayan Ahmet Örken, şöyle devam etti: "Yöneticilerimiz, antrenörlerimiz gerçekten profesyonel hareket ediyor. İnanıyorum ki ilerleyen zamanlarda daha üst seviyelerde bizlere imkan sağlayacaklar. Yeni sezon hazırlıklarımızı Alanya'da sürdürüyoruz. 22-25 Şubat'ta ilk kez düzenlenecek Antalya Turu ile sezonu açacağız. Yeni kurulan bir takım, yeni bir heyecan. Bu nedenle iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Takım arkadaşlarım da aynı şekilde çok hırslı ve azimli çalışıyor. Uluslararası ve ulusal birçok yarışa katılacağız. Katılacağımız yarışlarda hedefimiz podyumda yer alabilmek."

"Profesyonel bir takım kurulmalı"

Milli sporcu, Türk bisikletindeki en önemli eksikliğin profesyonel bir takımın bulunmaması olduğunu söyledi. Bu eksikliğin bir an önce giderilmesi gerektiğinin altını çizen Ahmet, "Şu anki konumda gelebileceğimiz en üst seviyeye geldik. Bu aşamadan sonra Türkiye'de profesyonel bir takımın kurulması gerekiyor. İnşallah, böyle bir oluşum gerçekleşir. Böylece Türk bisikleti çağ atlamış olur." değerlendirmesinde bulundu. Ahmet Örken, Konya'da yapılması planlanan Türkiye'nin ilk kapalı veledromunun da önemine değinerek, "1,5 yıllık çalışmayla veledromda Avrupa şampiyonluğunu kazanmıştım. Veledrom yapılırsa ülkemize çok büyük katkılar sağlayacağını, daha çok şampiyonların yetişeceğini düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti.

AA

Son Güncelleme: 29.01.2018 13:14
Anahtar Kelimeler:
Salcano Sakarya Büyükşehir Belediyesiİsrail Bisiklet AkademiGrand TourBisikletAhmet Örken
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