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"Aldıkları madalyalar şüpheli"

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar, dopingin önüne geçtiklerini belirterek, bu nedenle Avrupa Şampiyonası'nda kazanılan madalyaların daha "kıymetli" olduğunu söyledi

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"Aldıkları madalyalar şüpheli"

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar, ay-yıldızlı sporcuların Hırvatistan'ın Split kentinde düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda 3 altın, 1 gümüş ve 5 bronz olmak üzere 9 madalya kazanarak, önemli bir başarıya imza attığını ifade etti.

Görevi devraldıklarında dopingsiz başarının elde edilemeyeceği yönünde kendilerine telkinde bulunanların olduğuna işaret eden Taşpınar, doping konusunda asla taviz vermediklerinin altını çizdi. Taşpınar, "Devletimizin 'doping olmayacak' yönünde bir kararı vardı. Biz de bu görüşü benimsiyoruz. Bu kararı uyguladık. Çünkü dopingin vücuda ne kadar zarar verdiğini biliyoruz." ifadelerini kullandı. Doping konusunda tüm tedbirleri alarak işe başladıklarını vurgulayan Taşpınar, "Dopingin önüne geçtik. Bizim dönemimizde uluslararası yarışmalarda hiçbir sporcumuz dopingli çıkmadı. Avrupa Şampiyonası'nda aldığımız madalyaların çok daha kıymetli olduğunun farkındayız. Çünkü madalyalarımızın hepsi temiz. Daha önce tüm ülkelerin aldığı madalyaların hepsi şüpheli ve tartışmalı." diye konuştu.
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HalterTürkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar
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