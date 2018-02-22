Antalya Bisiklet Turu başladı

Uluslararası Bisiklet Birliğinin takviminde yer alan Antalya Bisiklet Turu, Korkuteli etabıyla başladı.

Toplam 20 ülkeden 25 takım ve 170 sporcunun katıldığı 2.2 kategorisindeki 4 etaplı yol yarışında Korkuteli etabının startı, Konyaaltı Caddesi Atatürk Parkı'nda verildi. İlk kez düzenlenen ve ünlü bisikletçilerin pedal çevirdiği organizasyonda Korkuteli etabının startını, Antalya Valisi Münir Karaloğlu ile Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı verdi.

Sporcular, 158,6 kilometrelik etapta Sakıp Sabancı Caddesi, Dumlupınar Bulvarı, Hürriyet Caddesi ve Batı Çevre Yolu'nu takip ederek Burdur yönüne devam edecek. Daha sonra Korkuteli istikametine yönelecek bisikletçiler, Garipçe ve Bozova'nın ardından Uncalı Caddesi, Akdeniz Üniversitesi Kavşağı, Dumlupınar Bulvarı ve Sakıp Sabancı Caddesi'ni geçerek etabı, start noktasında tamamlayacak.

Türkiye'den 4 takımın katıldığı organizasyonda, 53. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda etap ikinciliği elde eden milli sporcu Ahmet Örken, yeni ekibi Salcano Sakarya Büyükşehir Belediyesi adına mücadele ediyor. Fransa ve İtalya Bisiklet turlarında etap zaferleri bulunan İtalyan Filippo Pozzato da tura katılan isimler arasında bulunuyor. Organizasyon 25 Şubat Pazar günü sona erecek.