Antalya Bisiklet Turu başlıyor

Dünyaca ünlü bisikletçiler, ilk kez düzenlenecek Antalya Bisiklet Turu'nda pedal çevirecek.

Uluslararası Bisiklet Birliğinin takviminde 2.2 kategorisinde 4 etaplı yol yarışı olarak yer alan tur yarın başlayacak. Organizasyonda, 20 ülkeden 25 takım ve 175 sporcu mücadele edecek. Bisikletçiler, toplam 430 kilometre uzunluğundaki Korkuteli, Kemer, Feslikan ve Side-Lara etaplarında yarışacak.

Düz ve dağlık parkurlardan oluşan turda sporcular, turizm merkezi Antalya'da hem sahil manzarası eşliğinde pedal çevirecek hem de bin 100 metreye çıkarak Feslikan yaylasına ulaşacak. 53. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda etap ikinciliği elde eden milli sporcu Ahmet Örken, yeni takımı Salcano Sakarya Büyükşehir Belediyesi adına mücadele edecek. Fransa ve İtalya Bisiklet Turlarında etap zaferleri bulunan İtalyan Filippo Pozzato da tura katılacak. Organizasyonun son gününde amatör bisikletçilerin katılacağı "Akra Gran Fondo Antalya" yarışı da düzenlenecek.

"Bisiklet sporuna yeni bir heyecan getirecek"

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, yaptığı açıklamada, turun bisiklet sporuna yeni bir heyecan getireceğini söyledi. Antalya Bisiklet Turu'nun ilk defa düzenleneceğini hatırlatan Küçükbakırcı, "Cumhurbaşkanlığı Turu'ndan sonra ülkemizdeki en büyük bisiklet organizasyonu olarak tarihteki yerini alacak." ifadesini kullandı. Küçükbakırcı, profesyonel bir ekibin turu organize ettiğine işaret ederek, "Ülkemizin tarihi ve doğal güzelliklerini dünyaya yansıtacak olan tur, bisiklet sporuna yeni bir heyecan getirecek. Bisiklet Federasyonu olarak bu tür organizasyonların her zaman yanındayız. Bu tarz organizasyonlar halkımıza bisiklet sporunu sevdiriyor, yeni sporcular kazandırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Tura önemli bisikletçilerin katılacağını belirten Küçükbakırcı, "Çekişmeli geçeceği kesin. Şimdiden kazasız belası bir yarış temenni ediyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.