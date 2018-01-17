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Antalya'nın 'yıldız'ını söndürdüler

Süper Lig'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Antalyaspor'da Eto'o'nun gol sayısı ilk 2 sezonuna göre düştü. Flaş transfer Nasri ile devre arasında Club America'ya transfer olan Menez ise performanslarıyla hayal kırıklığı yaşattı

17 Ocak 2018 Çarşamba 12:39
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Antalya'nın 'yıldız'ını söndürdüler

Antalyaspor, takımdaki yıldız oyuncularından sezonun ilk yarısında beklenen verimi alamadı.

Süper Lig'de geçen sezon yakaladığı başarısının aksine bu yıl alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren kırmızı-beyazlılarda Samuel Eto'o'nun gol sayısı ilk iki sezonuna göre düşerken, flaş transfer Samir Nasri ile devre arasında Club America'ya transfer olan Jeremy Menez ise performanslarıyla beklentilerin oldukça altında kaldı.

2015-2016 sezonunda kırmızı-beyazlı formayla 20 gol atarak gol krallığında ikinci olan, geçen sezon ise 18 kez fileleri havalandıran Eto'o, bu sezonun ilk yarısında 15 maçta toplam bin 254 dakika forma giydi ve 6 kez gol sevinci yaşadı. İlk iki sezonunda 38 gole ulaşarak, kırmızı-beyazlı kulüpte "en golcü oyuncu" unvanını kazanan 36 yaşındaki futbolcu, bu sezonun ilk yarısındaki 6 golünün 5'ini iç sahadaki karşılaşmalarda attı. Eto'o, takımının ligdeki iki karşılaşmasında sakatlığı sebebiyle forma giyemedi. Antalyaspor, Eto'o'nun mücadele ettiği 15 karşılaşmadan 8'ini kaybetti, 4'ünde berabere kaldı, 3'ünü kazandı.

Nasri, 720 dakika oynadı

Antalyaspor'un, sezon başında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'den transfer ettiği Fransız futbolcu Samir Nasri ise ligde ilk yarıda 8 kez ilk 11'de sahaya çıktı, toplam 720 dakika oynadı. Kırmızı-beyazlı kulüpten ayrılacağı konuşulan 30 yaşındaki yıldız oyuncu, iç sahadaki Osmanlıspor, Kasımpaşa, Göztepe ve Fenerbahçe maçları ile deplasmandaki Evkur Yeni Malatyaspor, Kayserispor, Demir Grup Sivasspor ve Atiker Konyaspor müsabakalarında 90'ar dakika forma giydi. Hücuma dönük orta saha oyuncusu Nasri, Evkur Yeni Malatyaspor ile Osmanlıspor karşılaşmalarında birer gol attı. Yıldız oyuncu, Antalyaspor'un ligdeki 7 maçında ise sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.

Menez de faydalı olamadı

Sezon başında Fransa'nın Bordeaux takımından kadroya katılan ve devre arasında Meksika ekiplerinden Club America'ya transfer olan Jeremy Menez ise Nasri gibi sakatlıklar nedeniyle takıma katkı yapamadı. Fransız forvet, kırmızı-beyazlılarda ilk yarı ligde sadece 2'si ilk 11'de olmak üzere 7 maçta sahaya çıktı, 216 dakika forma giydi, skor üretemedi. Menez, Süper Lig'de bu sezon Antalyaspor'un ilk 5 ve son 5 karşılaşmasında ise sakatlıkları nedeniyle oynayamadı.

"Üst sıralara yükseleceğimize inancımız tam"

Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Cumhur Arıcı, oyuncularından ikinci yarı daha iyi performans sergilemelerini beklediklerini söyledi. Yeni göreve seçilen yönetim ve yeni teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'yla zor günlerin geride kalacağına inandıklarını ifade eden Arıcı, yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Birçok oyuncumuzun yaşadığı sakatlıklar, yeni transferlerin takıma uyum sorunu gibi sıkıntılar, takımımızın Süper Lig'de geride kalan 17 maçlık ilk yarı performansını olumsuz etkiledi. İkinci yarı bu olumsuzlukları yaşamayacağımız düşüncesiyle iyi bir devre arası kampının ardından, yerli ve yabancı futbolcularımızın ilk yarıdaki performanslarının üstüne çıkacağına, takımımızın ligde üst sıralara yükseleceğine inancımız tamdır. Antalyaspor, takımını her daim destekleyen taraftarının gücüyle, şehrin kenetlenmesiyle zor günlerini atlatacaktır. Antalyaspor camiası büyüktür, her türlü zorluğun altından kalkabilecek güçtedir."

AA

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AntalyaAntalyasporCumhur ArıcıFutbolJeremy MenezSamir NasriSamuel Eto'oSüper Lig
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