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Arjantinli tenisçiye şike cezası

Arjantinli tenisçi Kicker'e şikeye karıştığı gerekçesiyle 6 yıl men cezası verildi

20 Haziran 2018 Çarşamba 11:16
Arjantinli tenisçiye şike cezası

Teniste Dürüstlük Birimi (TIU), şikeye karıştığı gerekçesiyle Arjantinli tenisçi Nicolas Kicker'e 6 yıl men cezası verdi.

TIU'dan yapılan açıklamaya göre, erkekler dünya klasmanında 100. sırada bulunan ve Haziran 2017'de en iyi derecesi 78'inciliğe kadar çıkan Kicker, şike girişiminde bulunması nedeniyle tenisten 6 yıl men edildi.

İtalya ve Kolombiya'da 2015'te oynanan Challenger turnuvalarında iki maçta şike girişiminde bulunduğu tespit edilen 25 yaşındaki Kicker, ayrıca 25 bin dolar da para cezası aldı.

AA

Son Güncelleme: 20.06.2018 17:20
Anahtar Kelimeler:
Nicolas KickerŞikeTenis
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