Arjantinli tenisçiye şike cezası

Teniste Dürüstlük Birimi (TIU), şikeye karıştığı gerekçesiyle Arjantinli tenisçi Nicolas Kicker'e 6 yıl men cezası verdi.

TIU'dan yapılan açıklamaya göre, erkekler dünya klasmanında 100. sırada bulunan ve Haziran 2017'de en iyi derecesi 78'inciliğe kadar çıkan Kicker, şike girişiminde bulunması nedeniyle tenisten 6 yıl men edildi.

İtalya ve Kolombiya'da 2015'te oynanan Challenger turnuvalarında iki maçta şike girişiminde bulunduğu tespit edilen 25 yaşındaki Kicker, ayrıca 25 bin dolar da para cezası aldı.