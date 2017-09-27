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Atletizmde hedef büyüttük

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, "Ülkeler bazında tarihimizdeki en iyi derecemiz dördüncülüktü. Bu sezon, ilk üçte yer alarak Avrupa'nın zirvesinde bir takım olduğumuzu göstermek istiyoruz" dedi

27 Eylül 2017 Çarşamba 11:17
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Atletizmde hedef büyüttük

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, "Ülkeler bazında tarihimizdeki en iyi derecemiz dördüncülüktü. Bu sezon, ilk üçte yer alarak Avrupa'nın zirvesinde bir takım olduğumuzu göstermek istiyoruz." dedi.

Çintimar, yaptığı açıklamada, geçen sezon elde edilen başarıları yeni sezonda da devam ettirmek için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Geçen sezonu iyi geçirdiklerini belirten Çintimar, "2017 Ocak ayında kros yarışlarında tarihimizde ilk defa dünya üçüncüsü olan bir takımla finale çıktık ve sonrasında da Avrupa Challenge Yürüyüş Kupası ile tarihimizde ilk defa madalya kazandık." ifadesini kullandı.

Çintimar, kazanılan başarıların Türkiye atletizminde ileriye doğru ciddi bir adım olduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Atletizmde geçen Avrupa Şampiyonası'nda çocuklarımız ciddi başarı göstererek altın, gümüş ve bronz madalya kazandı. Bunlar önümüzdeki yıllar için de kürsü ve madalya demek. Kenya'daki Yıldızlar Dünya Şampiyonası'nda da tarihimizde aldığımız madalya toplamı kadar madalya aldık. Ramil Guliyev de olduğu gibi 100 metrede Mizgin Ay kızımız dünya şampiyonu oldu ve ciddi bir başarı elde etti. Yürüyüşte Salih Korkmaz Avrupa'da kürsüye çıktı ve dünya barajını geçerek Dünya Şampiyonası'nda yarıştı. Yine bu yılki koşuların tamamına yakınında uluslararası alanda madalya ile döndük. Bu durum Türkiye'nin atletizminde özellikle yıldızlar ve gençlerde derecelerin ileriye doğru ciddi adımları olduğunu gösteriyor."

"Yeni sezon için çalışmalarımız devam ediyor"

Sporcuların yeni sezon hazırlıkları için kampa girdiğini, federasyonun da çalışmalarını sürdürdüğünü anlatan Çintimar, şöyle konuştu: "2018 yarışları için sporcularımız ciddi bir kamp dönemine girdi ve ölçümleri yapılıyor. Ölçümlerden sonra hangi tür eğitime girecekler bunun çalışmaları yapılacak. Burada ilk hedefimiz krosta Avrupa şampiyonluğunu yine yakalamak ve ardından Berlin'deki Avrupa Şampiyonası'nda daha önce aldığımız madalya sayısının üzerine çıkabilmek. Ülkeler bazında tarihimizdeki en iyi derecemiz dördüncülüktü. Bu sezon, ilk üçte yer alarak Avrupa'nın zirvesinde bir takım olduğumuzu göstermek istiyoruz."

"Başarılarımıza temiz bir sporla devam edeceğiz"

Federasyon olarak sporcuların beslenmelerine özen gösterdiklerini vurgulayan Çintimar, sporcuların, her türlü ilaç kullanıma karşı sürekli kontrol edildiğini kaydetti. Çintimar, şunları söyledi: "İlaç kullanımındaki baskı ve kontroller sonucu bütün sporcularımızın temiz olduğunu söylüyoruz. Sporcularımız da bu tür şeylere tevessül etmiyor. Bu sene yarışan sporcularımız en az 30 civarında numune verdi, bu da hiçbir sporcumuzun bundan kaçamayacağını gösteriyor. Başarılarımızı temiz bir sporla devam ettireceğiz. Hem ülkemiz hem de mevcut yönetimimiz bunu hak ediyor. Hükümetimizden aldığımız destekle atletizmin zirvesinde bir ülke olarak ülkemizi temsil edeceğiz."

Türkiye'deki tesislerin yeteri kadar donanımlı olmadığına dikkati çeken Çintimar, "Tesis anlamda yeterli olsak da donanım anlamında yeterli değiliz. Bunu sebebi her ilde atletizm branşının yapılmıyor olmasıdır. Bunların altyapısını oluşturacak küçük çaplı antrenman alanları için federasyon olarak ciddi çalışmalar içindeyiz. Bu çalışmaları tamamlayıp elde ettiğimiz verilerle 16 ilimizde atletizm koordinatörlüğü oluşturarak yerele ve illere ulaşacağımızı düşünüyoruz. Bu değişiklikle atletizm Türkiye'nin her bölgesine yapılacak hale gelecek." değerlendirmesinde bulundu.

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