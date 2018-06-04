Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
99975
ALTIN
192.085
DOLAR
4.6037
STERLİN
6.1574
EURO
5.3961

Atletizmde Türkiye rekoru

Batuhan Çakır, 3 adım atlamada 15,70'lik derecesiyle Türkiye rekoru kırdı

04 Haziran 2018 Pazartesi 11:03
Atletizmde Türkiye rekoru

Atletizmde 18 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası, İstanbul Olimpiyat Stadı Atletizm Pisti'nde tamamlanırken, Batuhan Çakır, 3 adım atlamada Türkiye rekoru kırdı.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 700'den fazla atletin katılımıyla düzenlenen şampiyonada, 9 Haziran'da Balkan Şampiyonası'nda mücadele edecek takım da belirlendi. Şampiyonada 3 adım atlamada piste çıkan Batuhan Çakır, 15,70'lik derecesiyle Mert Çiçek'e ait 18 yaş altı Türkiye rekoruna bir santimetre ekledi. Son hakkında 1,8 rüzgar desteğiyle yaptığı bu derece, Çakır'a bir metrenin üzerinde farkla Türkiye şampiyonluğunu da getirdi.

Kızlar mücadelesinde ise Hilal Durmaz, 100 metrede 12.54, 200 metrede ise 25.44'lük dereceleriyle şampiyonluğa ulaşırken, İnci Kalkan bin 500 metrede 4.40.14 ve 3 bin metrede 10.09.67'lik dereceleriyle şampiyonluğa uzandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
18 Yaş Altı Türkiye Atletizm ŞampiyonasıAtletizmBatuhan ÇakırRekorTürkiye Atletizm Federasyonu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Avrupa Şampiyonası başladı
Avrupa Şampiyonası başladı
Nahed’in tek hayali olimpiyat
Nahed’in tek hayali olimpiyat
Güreşçilerimiz başarıya inanıyor
Güreşçilerimiz başarıya inanıyor
Serbest güreşçilerimiz iddialı
Serbest güreşçilerimiz iddialı
Olcay'dan taraftara başarı sözü
Olcay'dan taraftara başarı sözü
Boksun kalbi Trabzon’da attı
Boksun kalbi Trabzon’da attı
Ev hanımları tekvando öğreniyor
Ev hanımları tekvando öğreniyor
Sporcularımız Avrupa’da şampiyon oldu
Sporcularımız Avrupa’da şampiyon oldu
Nadal 34 yıllık rekoru alt üst etti
Nadal 34 yıllık rekoru alt üst etti
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim