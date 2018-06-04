Atletizmde Türkiye rekoru

Atletizmde 18 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası, İstanbul Olimpiyat Stadı Atletizm Pisti'nde tamamlanırken, Batuhan Çakır, 3 adım atlamada Türkiye rekoru kırdı.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 700'den fazla atletin katılımıyla düzenlenen şampiyonada, 9 Haziran'da Balkan Şampiyonası'nda mücadele edecek takım da belirlendi. Şampiyonada 3 adım atlamada piste çıkan Batuhan Çakır, 15,70'lik derecesiyle Mert Çiçek'e ait 18 yaş altı Türkiye rekoruna bir santimetre ekledi. Son hakkında 1,8 rüzgar desteğiyle yaptığı bu derece, Çakır'a bir metrenin üzerinde farkla Türkiye şampiyonluğunu da getirdi.

Kızlar mücadelesinde ise Hilal Durmaz, 100 metrede 12.54, 200 metrede ise 25.44'lük dereceleriyle şampiyonluğa ulaşırken, İnci Kalkan bin 500 metrede 4.40.14 ve 3 bin metrede 10.09.67'lik dereceleriyle şampiyonluğa uzandı.