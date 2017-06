ATP World Tour Antalya'ya taşındı

ATP World Tour 250 Antalya Open Tenis Turnuvası, Türkiye Tenis Federasyonunun (TTF) katkılarıyla Türk Ekonomi Bankasının (TEB) ana sponsorluğunda 25 Haziran-1 Temmuz tarihlerinde Antalya'da yapılacak.

Turnuvanın tanıtım toplantısı, TTF Başkanı Cengiz Durmuş, TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici ve Antalya Open Turnuva Direktörü Ümit Yaşar Yılmaz'ın katılımıyla Swissotel The Bosphorus'ta gerçekleştirildi. Burada açıklamalarda bulunan Durmuş, hep ilklerden ve güzelliklerden bahsetmenin kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi. Türkiye'de tenisin her yerde ve herkes tarafından oynanmasını amaçladıklarını ve bunu sağlamak için desteğe ihtiyaç duyduklarını belirten Durmuş, "Biz yıllarca bunu yapabilmeyi hayal ederken şimdi hayata geçirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye'nin teniste dünyadaki yerini alması bizi çok mutlu ediyor. Bir tek çim kort turnuvamız eksikti, o da tamamlandı. Türkiye'yi tenis üssü yaptığımızı açık yüreklilikle söyleyebilirim." değerlendirmesinde bulundu. Turnuvanın Antalya'da olması sebebiyle tüm gözlerin Türkiye'de olacağını da dile getiren Durmuş, "Bu sadece sportif başarı değil, aynı zamanda bir sosyal sorumluluk projesi. 81 ilimizde projeler yaparak sokaklara indik. 'Sokaklardan kortlara, kortlardan olimpiyatlara.' dedik. Tüm tenisseverleri ülkemize davet ediyorum." diye konuştu.

TEB Genel Müdürü Leblebici ise dünyada 7. olan bir çim saha tenis turnuvasına sponsorluk yapmaktan büyük gurur duyduklarını aktararak, "Biz, tenisin sokağa yayılması ve ülkemiz tarafından sevilmesi için bu işe başladık ve en büyük desteği federasyonumuzdan aldık." ifadesini kullandı. Turnuva direktörü Yılmaz ise çeşitli turlar için bilet fiyatlarının 15, final maçı bilet fiyatlarının ise 75 liradan başlayacağını ve Biletix'ten satılacağını kaydetti.