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Avrupa'da 7 madalya kazandık

Milli atletler, Avrupa'da katıldıkları uluslararası organizasyonlarda 2 altın, bir gümüş ve 4 bronz olmak üzere 7 madalya kazandı

30 Ocak 2017 Pazartesi 11:51
Avrupa'da 7 madalya kazandık

Milli atletler, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ın ev sahipliği yapacağı 25 Şubat'taki Balkan Salon ve 3-5 Mart'taki Avrupa Salon Şampiyonası hazırlıkları çerçevesinde, hafta sonu Avrupa'nın farklı ülkelerindeki etkinliklerde yarıştı.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen salon yarışmalarında milli sporcular Batuhan Altıntaş ve Necati Er, birincilik elde etti. Erkekler 400 metrede yarışan Batuhan Altıntaş, 46.65 ile yarışmada ilk sırayı elde ederken, üçüncü seriyi 47.08'lik derecesiyle kazanan Yavuz Can ise genel tasnifte üçüncü oldu. Enis Ünsal da serisinde 48.90 ile birinciliği kazanırken, 36 sporcudan oluşan genel tasnifte 13. sırada yer aldı. İki hafta önce Türkiye 23 yaş altı rekorunu kıran üç adımcı Necati Er, rekor derecesinin iki santimetre altında bir performans gösterirken, 15.84 metre ile en yakın rakibi Philipp Kronsteiner'in 9 santimetre önünde birincilik ipini göğüsledi. Kadınlar uzun atlamada yarışan genç sporcu Ecem Çalağan ise son hakkındaki 5.84 ile yarışmayı üçüncü tamamladı.

ELAN Salon Yarışmaları
Slovakya'nın başkenti Bratislava'da düzenlenen ELAN Salon Yarışmaları'nda Cemre Bitgin, Ecem Çalağan ve Mustafa Güneş mücadele verdi. Kadınlar üç adım atlamada piste çıkan ve iki hakkında 13 metrenin üzerine çıkan Cemre Bitgin, 13.05'lik derecesiyle Büyük Britanyalı sporcu Alexandra Russell'ın ardından ikinci sırada yer aldı. Kadınlar uzun atlamada ise Ecem Çalağan, 5.83 metre atlayarak üçüncü oldu. Erkekler 60 metre engellide yarışan Mustafa Güneş, iki Büyük Britanyalı atletin ardından 8.07'lik derecesiyle üçüncülüğü elde etti.
Anahtar Kelimeler:
AtletizmMilli Atletler7 Madalya
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