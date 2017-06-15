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Avrupa Şampiyonası başlıyor

Avrupa Boks Şampiyonası yarın Ukrayna'da başlayacak. Şampiyonada 9 milli boksör ringe çıkacak

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Avrupa Şampiyonası başlıyor

Avrupa Boks Şampiyonası yarın Ukrayna'da başlayacak.

Avrupa Boks Konfederasyonu (EUBC) tarafından Kharkiv kentinde düzenlenecek organizasyona, 39 ülkeden 270 boksör katılacak. Türkiye'yi, 24 Haziran'da sona erecek şampiyonada 9 milli boksör temsil edecek. Ukrayna'da ay-yıldızlı sporcular Muhammet Ünlü (46-49 kilo), Batuhan Çiftçi (52 kilo), Ali İhsan Alagaş (56 kilo), İbrahim Gökçek (60 kilo), Yasin Yılmaz (64 kilo), Onur Şipal (69 kilo), Birol Aygün (75 kilo), Cem Karlıdağ (81 kilo) ve Burak Aksın (91 kilo) ringe çıkacak. Şampiyonaya iyi bir şekilde hazırlandıklarını belirten Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, "Önce Kastamonu'da ardından Ukrayna'da hazırlık dönemi geçirdik. Hedefimiz, organizasyonda İstiklal Marşımızı okutmak." diye konuştu.

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Avrupa Boks ŞampiyonasıBoksKharkivSporUkrayna
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