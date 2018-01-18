Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
116918
ALTIN
162.550
DOLAR
3.8040
STERLİN
5.2580
EURO
4.6484

Avustralya Açık'a veda etti

Tek erkeklerde 7 numaralı seribaşı Goffin, dünya 59 numarası Benneteau'ya yenilerek Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nın dışında kaldı

18 Ocak 2018 Perşembe 09:59
7 Okunma
Avustralya Açık'a veda etti

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta erkeklerin 7 numaralı seribaşı David Goffin, 2. turda elendi.

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvadaki tek erkekler 2. tur mücadelesinde, 2017 sezon sonu turnuvasında final oynadıktan sonra dünya sıralamasında 7'nciliğe kadar tırmanan David Goffin ile dünya 59 numarası Julien Benneteau karşılaştı. Goffin, ilk seti 6-1 alarak maça hızlı başladı. Fakat 36 yaşındaki Benneteau, sonraki setleri 7-6, 6-1 ve 7-6 kazanarak 3-1'lik skorla adını 3. tura yazdırdı. Erkeklerde 12 numaralı seribaşı Juan Martin del Potro ise dünya sıralamasının 47. basamağındaki Karen Khachanov'u 6-4, 7-6, 6-7 ve 6-4'lük setlerle 3-1 yenerek yoluna devam etti.

AA

Son Güncelleme: 18.01.2018 13:12
Anahtar Kelimeler:
TenisJuan Martin Del PotroGrand SlamDavid GoffinAvustralya Açık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şimdiden şampiyon gibiler
Şimdiden şampiyon gibiler
Nadal 3. tura yükseldi
Nadal 3. tura yükseldi
Antalya'nın 'yıldız'ını söndürdüler
Antalya'nın 'yıldız'ını söndürdüler
Gaziantepspor'un 'Cenk' beklentisi
Gaziantepspor'un 'Cenk' beklentisi
Murray dev turnuvadan çekildi
Murray dev turnuvadan çekildi
Gençler, Antalya'da çalışıyor
Gençler, Antalya'da çalışıyor
Nadal çekildi
Nadal çekildi
"Türk karatesinin geleceği oldukça güçlü"
"Türk karatesinin geleceği oldukça güçlü"
Güreşte altın dönem
Güreşte altın dönem

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim