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Ayşenur Duman 29. oldu

Kızlar kayaklı koşuda Türk sporcu Ayşenur Duman, 5 kilometre klasik mücadelesinde 29. oldu

13 Şubat 2017 Pazartesi 13:27
Ayşenur Duman 29. oldu

Erzurum'da düzenlenen 13. Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde (EYOF 2017) Türkiye'yi kızlar kayaklı koşuda temsil eden Ayşenur Duman, 5 kilometre klasik mücadelesinde 29. oldu.

Aşkale ilçesindeki Kandilli Kayaklı Koşu Merkezi'nde gerçekleştirilen ve 40 sporcunun mücadele ettiği yarışta 17 yaşındaki Ayşenur Duman, 15.48.4'lük derecesiyle 29. sırada yer aldı. Yarışta altın madalyayı, Sloven sporcu Anja Mandeljc kazandı. Parkuru 13.49.3'lük süreyle tamamlayan Mandeljc'in ardından 14.04.9'luk derecesiyle Rus sporcu Elena Kucheva ikinciliği ve 14.17.3'le yine aynı ülkeden Aleksandra Trofimova ise üçüncülüğü elde etti.

Yarışmalar başladı
Avrupa Olimpiyat Komitesince (EOC) Erzurum'da düzenlenen ve Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde (EYOF 2017) yarışmalar başladı. Türkiye'nin önemli kış sporları merkezlerinden Erzurum'da, 34 ülkeden 675 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen EYOF 2017, sabah saatlerinde alp disiplini, kar kayağı ve kayaklı koşuda, kız ve erkeklerde düzenlenen yarışmalarla start aldı. Organizasyonda curling, artistik patinaj ve buz hokeyi müsabakaları da gün içerisinde başlayacak. Palandöken ve Kandilli kayak merkezleri ile curling, buz hokeyi ve buz pateni salonlarında düzenlenen müsabakaların açılışı renkli görüntülere sahne oldu. Sporcuların başarılı olabilmek için kıyasıya mücadele ettiği yarışlara vatandaşlar da ilgi gösterdi. Oyunları takip etmek için kayak merkezlerine giden vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla sporculara destek verdi. Organizasyonun en çok ilgi çeken branşlarından olan kayakla atlamada yarışacak sporcular da bugün Kirimitliktepe'deki Atlama Kuleleri'nde antrenman yapıp müsabakalara hazırlanacak.

Son Güncelleme: 13.02.2017 13:41
Anahtar Kelimeler:
Kayaklı KoşuEYOF 2017ErzurumAyşenur Duman2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali
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