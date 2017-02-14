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Başarısıyla para kazanıyor

Son olarak Avustralya Açık'ta şampiyonluğa ulaşan İsviçreli Roger Federer, kortlardaki başarısının yanı sıra dünyanın en fazla gelir elde eden isimleri arasında yer alıyor

14 Şubat 2017 Salı 12:31
Başarısıyla para kazanıyor

Dünya tenis tarihinin erkeklerde en fazla grand slam kazanan (18) raketi İsviçreli Roger Federer, kortlardaki başarısının yanı sıra gelir bakımından da ilk sıralarda bulunuyor.

Son olarak Avustralya Açık finalinde İspanyol Rafael Nadal'ı yenerek bir grand slam zaferi daha elde eden Federer, 2016'da elde ettiği turnuva ve reklam gelirleriyle de her alanda kazanmaya devam ediyor. Forbes dergisinin araştırma verilerine göre, dünya klasmanında 9. sırada yer alan 35 yaşındaki Federer 2016'da 7,8 milyon dolar turnuva ve 60 milyon dolar reklam geliriyle dünyanın en fazla kazanan sporcularından biri olarak dikkati çekiyor. İsviçreli raket, toplamda elde ettiği 67,8 milyon dolar gelirle dünyanın en fazla kazanan tenisçisi olurken, aktif sporcular arasında 4'üncü, ünlüler içinde ise 16'ncı sırada bulunuyor. Ayrıca Federer, 60 milyon dolar reklam kazancıyla tüm aktif sporcular arasında da ilk sırada yer buldu.

Federer, Djokovic ve Nadal'ın önünde
Roger Federer'in yanı sıra 6 tenisçi daha 2016 kazançlarıyla göze çarpıyor. Dünya 2 numarası Sırp tenisçi Novak Djokovic, 21,8 milyon dolar turnuva ve 34 milyon dolar reklam geliriyle Federer'den sonra en çok kazanan tenisçi unvanını taşıyor. 2017'nin ilk grand slami Avustralya Açık finalinde Federer'e kaybeden İspanyol Rafael Nadal ise 5,5 milyon dolar turnuva ve 32 milyon dolar reklam geliriyle üst sıralarda yer alıyor. Japon raket Kei Nishikori 3,5 milyon dolar turnuva ve 30 milyon dolar reklam geliriyle en çok kazanan 4'üncü tenisçi olurken, kadınlarda dünya bir numarası ABD'li Serena Williams 8,9 milyon dolar turnuva ve 20 milyon dolar reklam kazancıyla 5'inci sıraya yerleşti. Erkekler dünya bir numarası Büyük Britanyalı Andy Murray 8 milyon dolar turnuva ve 15 milyon dolar reklam geliriyle 6'ncı, Rus tenisçi Maria Sharapova 1,9 milyon dolar turnuva, 20 milyon dolar reklam kazancıyla en fazla kazanan 7'nci tenisçi olarak dikkati çekti.

Federer sporcular arasında 4'üncü sırada bulunuyor
Dünya tenisinin en fazla kazanan ismi Federer, aktif sporcular arasında ise 4'üncü sırada yer alıyor. Real Madrid'in Portekizli yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo'nun 88 milyon dolar toplam gelirle zirvede yer aldığı 2016'nın en çok kazanan sporcuları listesinde, Barcelona'nın Arjantinli futbolcusu Lionel Messi 81,4 milyon dolar ile ikinci sırada bulunuyor. Amerikan Basketbol Ligi (NBA) son şampiyonu Cleveland Cavaliers'ın All-Star oyuncusu LeBron James 77,2 milyon dolar gelirle Federer'den daha fazla kazanan üçüncü sporcu oldu.

Federer ünlüler arasında 16'ncı sırada yer alıyor
Tenisçiler arasında birinci, aktif sporcular listesinde 4'üncü basamaktaki İsviçreli raket, ünlüler arasında ise 16'ncı sırada yer buluyor. ABD'li şarkıcı Taylor Swift 170 milyon dolar gelirle 2016 listesinin ilk sırasındaki ünlü olurken, Büyük Britanyalı müzik grubu One Direction ise 110 milyon dolarlık kazançla listeye ikinci sıradan girdi. Üçüncü sırada 95 milyon dolar gelirle ABD'li yazar James Patterson'ın bulunduğu listede, 88 milyon gelir elde eden Ronaldo ve ABD'li televizyon yıldızı Phil McGraw 4'üncülüğü paylaşıyor.

Son Güncelleme: 14.02.2017 12:45
Anahtar Kelimeler:
TenisRoger FedererGelirForbes Dergisi
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