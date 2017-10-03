"Baskılar cezaları getirdi"

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar, Uluslararası Halter Federasyonunun (IWF) verdiği bir yıl boyunca müsabakalardan men cezasına tepki göstererek, "Geçmişe dönük yapılan hataların cezasını neden biz çekiyoruz? Biz, 5 yıldır temiz madalyalar kazanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Taşpınar, yaptığı açıklamada, IWF'nin, sporcuları yasaklı madde kullandığı gerekçesiyle aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 9 ülkeye bir yıl boyunca müsabakalardan men cezası verdiğini hatırlattı. 2008-2012 yılları arasında 3 sporcuda çıkan doping nedeniyle kendilerine verilen bir yıllık cezanın ağır olduğunu savunan Taşpınar, şöyle devam etti: "Ceza 19 Ekim'de başlayacak. Geçmişe dönük yapılan hataların cezasını neden biz çekiyoruz? Biz, 5 yıldır temiz madalyalar kazanıyoruz. IWF yetkililerine az dopingli çıkan ile fazla çıkana aynı cezanın verilmesinin doğru bulmadığımızı ilettik. Bize umut verdiler. Rusya ve Kazakistan gibi ülkelerde 10, bizde ise 3 sporcuda dopinge rastlandı. 5 yıldır temiz spor yapıyoruz. Ben ve yönetim kurulundaki arkadaşlarımız, Sayın Bakanımız Osman Aşkın Bak, Genel Müdürümüz Mehmet Baykan, hep birlikte dopingle mücadelede önemli işlere imza atıyoruz. Hatta biz dopingle mücadelede örnek gösterilen ülke olduk. Mücadelemiz tüm dünyada örnek gösterildi. Bu olay 9 yıl öncesinin sorunu ama biz cezasını çekiyoruz, anlamak mümkün değil."

Taşpınar, 5 yıldır federasyon başkanlığı görevinde bulunduğunu hatırlatarak, "Dopingle mücadelede bugüne kadar başarılı olduk. 2008 Pekin Olimpiyatları ve 2012 Londra Olimpiyatları'nda alınan numuneler o tarihlerde temiz çıkıyor. 9 yıl sonra yapılan tahlilde doping tespit ediliyor. Bu iş amacının dışına çıktı." değerlendirmesinde bulundu.

"Avrupa şampiyonası ertelenecek"

Tamer Taşpınar, gelecek yıl mart ayında Antalya'da düzenlenecek Avrupa Halter Şampiyonası'nın alınan cezadan dolayı erteleneceğini duyurdu. Bu konuyu, hem Avrupa hem de dünya federayonları yetkilileriyle konuştuğunu aktaran Taşpınar, şunları kaydetti: "Kendilerine şunu söyledim; biz bu şartlarda Avrupa şampiyonası yapamayız. Çünkü Türkiye bir spor ülkesidir. Sporcularımızın yarışmadığı bir şampiyonayı asla Türkiye'de yapamam. Bunu halkımıza ve spor kamuoyuna anlatamam. Onlarda konuyu tekrar inceleyecekler. Şampiyonanın cezamızın bittiği tarihte yapılması konusunda anlaştık. Kendileri bize ilerleyen günlerde detaylı bilgi verecek.

"Baskılar cezaları getirdi"

Uluslararası Olimpiyat Komitesinin, IWF'ye yaptığı baskılar sonucunda bu cezaların verildiğini iddia eden Taşpınar, "Halter olimpiyatlardan çıkarılır tehdidi sonunda bu karar verildi." yorumunu yaptı. Taşpınar, açıklamasını şöyle sürdürdü: "İngiltere ve ABD gibi ülkelerde doping yok mu? Tabii ki vardır. Uluslararası Anti Doping Ajansı 8-9 yıl önce Sibel Özkan'dan 12 numune aldı ve hiçbirinde sporcumuz dopingli çıkmadı. Şimdi teknoloji ilerledi ve sporcular dopingli çıkıyor. Bu yanlış bir uygulama. 50 metrelik bir havuza bir damla doping maddesi atın ve havuzun herhangi bir yerinden numune alındığında derhal pozitif bulguya rastlanıyor. Kontroller bugünkü şartlarda yapılsaydı 2008 Pekin Olimpiyatları'nda tüm sporcular dopingli çıkardı."

"En iyiler ABD'de yok"

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da 15 Ekim'de başlayacak 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası’na katılımla ilgili gerekli itirazları yaptıklarına değinen Taşpınar, olumlu geri dönüş aldıklarını bildirdi. Taşpınar, şampiyonanın tamamına katılma onayının IWF tarafından verildiğini belirterek, "Bize Arnavutluk'taki şampiyonanın 4 gününe katılın denildi. Bunu yetkililer, katıldığımız toplantıda söyledi. Ben de katılmayacağımızı söyleyince yeniden toplantı yapıldı ve şampiyonanın tamamına katılma hakkını elde ettik." ifadelerini kullandı. ABD'de kasım ayında dünya şampiyonasının yapılacağını hatırlatan Taşpınar, "Biz bu şampiyonada yokuz. ABD, bu şampiyonada en iyi 9 ülkenin yer almamasından dolayı çok endişe duyuyor. Şampiyona çok sönük geçecek diye endişe içerisindeler. Adamlar haklı. Önceden verilen bir organizasyonda şimdi en iyi 9 ülke olmayacak. Bu halter camiası için üzücü bir olay." değerlendirmesini yaptı.

"Madalyayla rekoru kırdık"

Tamer Taşpınar, Kosova'nın başkenti Priştine'de gerçekleşen 15 ve 17 Yaş Altı Yıldızlar Avrupa Halter Şampiyonası'nda madalya rekoru kırdıklarına işaret etti. Şampiyonada milli sporcuların, 16 altın, 20 gümüş ve 23 bronz olmak üzere 59 madalya kazandığına dikkati çeken Taşpınar, şunları kaydetti: "Türk halter tarihinin en çok madalya kazanan kafilesi olan milli sporcularımız, gelecek için bizi ümitlendirdi. Olimpiyatlara hazırlanma aşamasında ve madalya alma konusunda patlama yaptığımız dönemde verilen ceza sporcularımızı olumsuz etkileyecek. Başarımız büyük bir sekteye uğrayacak. Ancak sporcularımıza elimizden gelecek desteği vereceğiz. Sporcularımız bizim gurur kaynağımız."

