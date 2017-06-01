Başpehlivan'ın ödülü belli oldu

Edirne Belediyesi, 656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde verilecek belediye ödülleri ile pehlivan yolluk ve tur ücretlerini belirledi.



Edirne Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, güreşlerde kategorilerinde dereceye girenler ile en iyi peşrev çeken pehlivana ödül verilecek. Geçen yıl 40 bin lira olan başpehlivanlık ödülü 42 bin liraya çıkarıldı. Başpehlivanlık güreşlerinde ikinci olan sporcu 26 bin, üçüncüler ise 13'er bin lira ödül alacak. Edirne Belediyesi, bu yıl boylarında dereceye giren pehlivanlara toplam 238 bin 100 lira para ödülü dağıtacak. Belediye ayrıca pehlivanlara yolluk ücreti ile tur atlayan pehlivanlara tur ücreti de ödeyecek. 656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 14 Temmuz Cuma günü minik boy güreşçilerin çayıra çıkmasıyla başlayacak. Başaltı ve baş güreşleri ise cumartesi ve pazar günü yapılacak.