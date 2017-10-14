Bennett, 4. galibiyetine ulaştı

2017 Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2017) 5. etabını, Bora-Hansgrohe takımının İrlandalı sporcu Sam Bennett kazandı.

Turun 5. etabı, Selçuk ile İzmir arasındaki 166 kilometrelik parkurda düzenlendi. 53. kilometrede sona eren 3. kategori ve zirvesi 137. kilometrede bulunan 2. kategori tırmanış haricinde düz yollardan geçen etabı, 4 saat 6 dakika 51 saniyede bitiren Bora-Hansgrohe takımından Sam Bennett birinci oldu. Sprint finişiyle sonuçlanan etapta 2'nciliği, Türkiye Milli Takımı'ndan Ahmet Örken, 3'üncülüğü ise BAE Takımı Emirates'ten Simone Consonni elde etti.

Böylece BAE Takımı Emirates'ten Diego Ulissi, en yakın rakibi Hansen'in 12 saniye önünde genel klasman, turdaki 4. etap zaferini kazanan Bennett da sprint klasmanında liderliğini korudu. Bardiani CSF takımından Mirco Maestri, dün kaptırdığı tırmanış klasmanı liderliğini yeniden ele geçirdi. Türkiye Milli Takımı'ndan Onur Balkan, Türkiye Güzellikleri klasmanının zirvesinde kalmayı sürdürdü.

Öte yandan 98 bisikletçinin katıldığı etabı, 96 isim tamamlayabildi. Soul Brasil takımından Victor Ranghetti, 14'üncü, Wilier Triestina-Selle'den Miguel Florez de 130. kilometrede gerçekleşen kazalarda sakatlanarak yarış dışı kaldı. Bu yıl 53. kez organize edilen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, yarın İstanbul'da yapılacak 6. etapla son bulacak.