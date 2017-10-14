Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM KÜLTÜR EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV
BİST
106226
ALTIN
152.212
DOLAR
3.6305
STERLİN
4.8278
EURO
4.2966

Bennett, 4. galibiyetine ulaştı

Bora-Hansgrohe takımından Bennett, milli sporcu Ahmet Örken'in önünde turdaki 4. etap galibiyetine ulaştı

14 Ekim 2017 Cumartesi 11:05
9 Okunma
Bennett, 4. galibiyetine ulaştı

2017 Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2017) 5. etabını, Bora-Hansgrohe takımının İrlandalı sporcu Sam Bennett kazandı.

Turun 5. etabı, Selçuk ile İzmir arasındaki 166 kilometrelik parkurda düzenlendi. 53. kilometrede sona eren 3. kategori ve zirvesi 137. kilometrede bulunan 2. kategori tırmanış haricinde düz yollardan geçen etabı, 4 saat 6 dakika 51 saniyede bitiren Bora-Hansgrohe takımından Sam Bennett birinci oldu. Sprint finişiyle sonuçlanan etapta 2'nciliği, Türkiye Milli Takımı'ndan Ahmet Örken, 3'üncülüğü ise BAE Takımı Emirates'ten Simone Consonni elde etti.

Böylece BAE Takımı Emirates'ten Diego Ulissi, en yakın rakibi Hansen'in 12 saniye önünde genel klasman, turdaki 4. etap zaferini kazanan Bennett da sprint klasmanında liderliğini korudu. Bardiani CSF takımından Mirco Maestri, dün kaptırdığı tırmanış klasmanı liderliğini yeniden ele geçirdi. Türkiye Milli Takımı'ndan Onur Balkan, Türkiye Güzellikleri klasmanının zirvesinde kalmayı sürdürdü.

Öte yandan 98 bisikletçinin katıldığı etabı, 96 isim tamamlayabildi. Soul Brasil takımından Victor Ranghetti, 14'üncü, Wilier Triestina-Selle'den Miguel Florez de 130. kilometrede gerçekleşen kazalarda sakatlanarak yarış dışı kaldı. Bu yıl 53. kez organize edilen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, yarın İstanbul'da yapılacak 6. etapla son bulacak.

Anahtar Kelimeler:
5. Etap53. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet TuruBisikletSam Bennett
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim