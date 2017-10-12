Bennett, Fethiye-Marmaris etabını kazandı

2017 Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2017) 3. etabını, Bora-Hansgrohe takımının İrlandalı sporcu Sam Bennett kazandı.

Turun 3. etabı, Fethiye ile Marmaris arasındaki 128,6 kilometrelik parkurda düzenlendi. 33. kilometrede sona eren 2. kategori tırmanış haricinde genellikle düz yollardan geçen etaba, 99 sporcu katıldı. Son 6 kilometreye girilirken parçalanan ana grubun öndeki bölümünde tutunan Sam Bennett, 3 saat 25 dakika 26 saniyelik derecesiyle birinci oldu. Toplu finişe sahne olan etapta 2'nciliği, Trek-Segafredo'dan Edward Theuns, 3'üncülüğü ise BAE Takımı Emirates'ten Simone Consonni elde etti. Türkiye Milli Takımı'ndan Ahmet Örken de etabı 10. sırada bitirdi.

Etaptaki sprint kapısından ilk sırada geçen Türkiye Milli Takımı'nın sporcusu Ferit Can Şamlı ayrıca Türkiye Güzellikleri kapısında da 2. en yüksek puanı aldı. Bennett böylece hem genel klasman liderine verilen "turkuaz mayo"yu hem de sprint klasmanı liderliğini korudu.

Bardiani CSF takımından Mirco Maestri, tırmanış, Türkiye Milli Takımı'ndan Onur Balkan ise Türkiye Güzellikleri klasmanının zirvesinde kalmayı sürdürdü. TUR 2017'ye, yarın Marmaris ile Selçuk arasındaki 4. etapla devam edilecek.

Bu yıl 53. kez organize edilen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 15 Ekim Pazar günü İstanbul'da son bulacak. Dünyanın tek kıtalararası bisiklet turuna katılan sporcular, 6 etap sonunda bin 25 kilometre pedal çevirecek.