Berlin'e çıkartma yapacaklar

Almanya'daki Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda mücadele edecek milli çekiççiler Eşref Apak ve Özkan Baltacı ile milli gülleci Osman Can Özdeveci'nin ilk hedefi, finalde yarışmak.

Milli atletler, başkent Berlin'de 7-12 Ağustos'ta düzenlenecek şampiyona hazırlıkları kapsamında Bolu'da Karaçayır Mahallesi'ndeki atletizm pistinde yaklaşık 2,5 aydır süren çalışmalarını tamamladı.

Milli çekiççi Eşref Apak, yaptığı açıklamada, şampiyonaya sayılı günler kaldığını belirterek, Bolu'da çok iyi bir antrenman sezonu geçirdiklerini söyledi. Kampın, beklentilerinin de üzerinde geçtiğini dile getiren 36 yaşındaki Eşref, bu sene elde ettiği derecelerle dünya sıralamasında beşinciliğe ulaştığını anımsatarak, şunları kaydetti: "Rakiplerimle aramda 1-1,5 metre falan kaldı. Avrupa Şampiyonası büyük bir yarışma. Orada kimin ne yapacağı hiç belli olmaz. Benim de durumum çok iyi. Son yılların en iyi formundayım. Beklentilerimiz yüksek. İlk hedefim seçmeyi geçip finale kalmak. Finale kaldıktan sonra da madalya peşine düşmek."

Özkan Baltacı da yaklaşık 2,5 aydır Bolu'da kamp yaptıklarını belirterek, "Olimpik kadro olarak güzel bir kamp yaptık. Geçen sene de dünya şampiyonasına burada hazırlanmıştık. Buradan sonra dünya şampiyonasında finalde yarışmıştım. Ondan önceki sene Avrupa Şampiyonası'nda yine finaldeydim. Yine bu sene üçüncü büyük yarışmada boy göstereceğim. Hedefim ilk önce finale kalmak." şeklinde konuştu.

Finale kalan her sporcunun madalya şansı olduğuna da değinen 24 yaşındaki Özkan, "Finale kalan herkesin madalya şansı zaten her zaman yüksektir. Biz elimizden geleni yapacağız. Hazırlıklarımız tamam. Şampiyonaya kısa süre kaldı. İnşallah madalyalar bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Osman Can: "Madalya için daha zamanım var"

Milli gülleci Osman Can Özdeveci ise bu sene Avrupa Şampiyonası'nda kendisinin de yarışmaya hak kazandığını anlattı. Bu senenin sakatlıklarla dolu bir yıl olduğunu belirten 22 yaşındaki Osman Can, "Ama toparlamaya çalışıyoruz. Öncelikli hedefim finalde yarışmak. Madalya için yaşım gereği biraz daha zamanım olduğunu düşünüyorum. Ama final yarışmak beni gerçekten çok mutlu eder." dedi.

Osman Can, kampta başarılı sporcularla bir arada bulunma fırsatını yakaladığına dikkati çekerek, şöyle konuştu: "Kampta bizimle olan Eşref Apak ağabeyimizi örnek alıyoruz. Kendisinin olimpiyat ikinciliği var. İnşallah biz de 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda onun gibi ülkemizi temsil edip madalya almayı planlıyoruz. Avrupa Şampiyonası'na takım olarak bildiğim kadarıyla tarihimizde en fazla sporcu ile katılıyoruz. Umarım Türk atletizmi için bol madalyalı bir Avrupa Şampiyonası olur."