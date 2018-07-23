Berlin'e iddialı gidiyoruz

Milli atlet Yiğitcan Hekimoğlu, Almanya'nın başkenti Berlin'de 7-12 Ağustos'ta yapılacak Avrupa Atletizm Şampiyonası'na ilişkin, "Gerçekten çok iyi bir 4x100 takımına sahibiz. Avrupa şampiyonasında çok ciddi madalya şansımız var. Bunun için gerekeni yapacağız." dedi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da geçen yıl yapılan 16. Dünya Atletizm Şampiyonası'nın erkekler 4x100 metre bayrak yarışı finalinde 7. olan Türkiye milli takımı kadrosunda yer alan Yiğitcan Hekimoğlu, kendisinin yanı sıra Ramil Guliyev, Jak Ali Harvey ve Emre Zafer Barnes'ten oluşacak atletlerle Berlin'deki şampiyonada da aynı kategoride madalyaya uzanmayı hedefliyor. Hekimoğlu, yaptığı açıklamada, Türkiye'de atletizm altyapısının geliştirilmesi noktasında federasyon ve koordinatörlerin çok iyi çalıştıklarını belirtti. Sporcular olarak gerekli dereceleri yapıp buna katkı vermeye çalıştıklarını anlatan Hekimoğlu, "Yetenekli atletlere sahip olduğumuzu düşünüyorum. Yurtdışından gelen arkadaşlarımızla beraber iyi bir ivme yakaladık. Bunun için de tabi çok çalışmak gerekiyor. Bunun bir parçası olduğumuz için çok mutluyuz. Elimizden geleni yapıp Türkiye atletizmini çok daha büyük yerlere getirerek Avrupa ve dünya çapında söz sahibi yapmak istiyoruz." diye konuştu.

"Elimizden geleni yapmaya hazırız

Hekimoğlu, Türkiye'de atletizmin son birkaç yıldır büyük ivme kazandığını, bunun da madalya olarak ülkeye döndüğünü vurguladı. Özellik bayrak takımıyla 100 ve 200 metrede çok ciddi dereceler koşmaya başladıklarını aktaran Hekimoğlu, şu ifadeleri kullandı: "Bunun bir parçası olduğum için çok mutluyum. Ramil, Jak ve Barnes gibi yetenekli sporcularımız var. Gerçekten çok iyi bir 4x100 takımına sahibiz. Avrupa şampiyonasında çok ciddi madalya şansımız var. Bunun için gerekeni yapacağız. Geçen yıl dünya şampiyonasını takım olarak 7. tamamladık. Bu yıl da Avrupa şampiyonasında en iyi derecemizi koşup, Türkiye, belki de şampiyona rekoru kırarak şampiyonayı tamamlamak istiyoruz. Biliyoruz, evet bu çok zor hedef ama bunun için elimizden geleni yapmaya hazırız. Elimizden geleni yaparak şampiyonada madalyayı kovalamak istiyoruz."

"Ülkemize bir gurur yaşatmak istiyoruz"

Hekimoğlu, bayrak yarışının çok riskli olduğuna işaret ederek, "Biz iyi çalışan ve birbirimize güvenen bir takımız. Onun için gereken çalışmayı yapıp Avrupa şampiyonasında madalya şansımızı artırmak istiyoruz. Bunun için herkesin çok büyük şansı var. İyi bir takım olduğumuzu düşünüyoruz. Madalyanın rengi ne olursa olsun en azından ülkemize bir gurur yaşatmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.