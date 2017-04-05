Bir hareketiyle cimnastik literatürüne geçti

İbrahim Çolak'ın Dünya Cimnastik Kupası'nda halka branşında yaptığı hareket, milli sporcunun soyadıyla literatüre girdi.



Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre İbrahim Çolak, şubatta düzenlenen Avustralya Dünya Kupası 'nda yaptığı hareketle adını literatüre yazdırdı. Çolak'ın halka branşındaki hareketi, Uluslararası Cimnastik Federasyonu ( FIG ) tarafından "Çolak" ismiyle literatüre geçirildi.

Çelen: Beni mutlu etti

Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, milli sporcu İbrahim Çolak'ın cimnastik literatürüne geçen "Çolak" hareketine ilişkin, "Bu sporcumuzun halka aletinde adının geçmesi Uluslararası Cimnastik Federasyonundaki görevlerimin olduğu döneme denk gelmesi beni mutlu etti." dedi. Çelen, yaptığı açıklamada, İbrahim Çolak'ın şubatta düzenlenen Avustralya Dünya Kupası'nda halka branşındaki hareketinin, Uluslararası Cimnastik Federasyonu (FIG) tarafından "Çolak" ismiyle literatüre geçirildiğini hatırlattı. Dünya cimnastik literatürüne "Arıcan" adıyla zorluk derecesi yüksek iki hareketi kazandıran Ferhat Arıcan'ın da geçtiğine dikkati çeken Çelen, "İki sporcumuzun da benim başkanlığım döneminde adının tescillenmesi oldukça önemli. Bir başkan olarak benim de bir harekette adımın olduğu bilinmekte. Bu hem ülkemiz hem de sporcumuz adına gurur verici bir durum." ifadelerini kullandı.