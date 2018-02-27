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Bisiklet sporu gelişiyor

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, "Bisiklet sporu inşallah hak ettiği yere gelecek" şeklinde konuştu

27 Şubat 2018 Salı 11:10
Bisiklet sporu gelişiyor

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, bisiklette sporcu ve kulüp sayısının giderek arttığını söyledi.

Küçükbakırcı, yaptığı açıklamada, Türkiye'de bisiklet sporunun gelişimi için yoğun bir şekilde çalıştıklarını dile getirdi. Göreve geldiklerinden bu yana önemli projeleri hayata geçirdiklerini aktaran Küçükbakırcı, şunları kaydetti: "Türkiye'de bisiklet sporu 1,5 senedir bir yere geldi. Bu artık gözle görülüyor. Bisiklette sporcu ve kulüp sayımız giderek artıyor. Bunlar geçmişteki gibi çakma değil, gerçek kulüpler. Federasyon spor yaptıracak kulüplere onay veriyor. Seçim endeksli kulüplere kapımız kapalı. Geleceğin sporu ve ulaşım aracı bisiklet. Türkiye'de futbolda geldiğimiz nokta belli; çıkmaz sokak. 10 transfer yap, Anadolu takımını yen. Böyle bir dünya yok. Bisiklette tamamı Türklerden oluşan takımlar heline gelmemiz uzak değil."

Erol Küçükbakırcı, Türkiye'nin bisiklette çok sayıda uluslararası organizasyona ev sahipliği yaptığını belirterek, "Sezon başından bu yana 4. uluslararası turumuzu yaptık. Bu sene 79 organizasyonumuz var. Bunların birçoğu uluslararası. Bunları özel sektör yapıyor, biz de destek veriyoruz. Bu hafta sonunda da Uluslararası Akdeniz Bisiklet Turu'nu gerçekleştireceğiz. Zeytin Dalı Harekatı'na destek amacıyla Antakya'dan start alacağız. 17 ülke kayıt yaptırdı. Bunun dışında Karadeniz, Mevlana gibi uluslararası turlarımız olacak. Bisiklet büyüyecek ve inşallah hak ettiği yere gelecek." diye konuştu.

"Antalya Bisiklet Turu çok başarılıydı"

Erol Küçükbakırcı, 20 ülkeden 25 takımın katılımıyla gerçekleştirilen Antalya Bisiklet Turu'nun çok başarılı geçtiğini ifade etti. Tura katılımın üst düzeyde olduğunu aktaran Küçükbakırcı, "Antalya Bisiklet Turu geçekten çok başarılıydı. Organizasyon mükemmel geçti. Tura katılan takımlar çok üst düzeydi. Buradaki güzellikleri beraber yaşadık. Katılımcılar, bu güzellikleri gördü. Dünyada 620 bin bisikletçi, kış kampı için İspanya'ya gidiyor. Buraları bilmedikleri için oraya gidiyorlar. Dünyanın en lüks otelleri Türkiye'de. Bu tip organizasyonlarla bunları tanıtmamız, hem turizmimizin hem de sporumuzun gelişmesine katkı sağlayacak. Turu çok başarılı buldum." değerlendirmesinde bulundu.

Antalya Bisiklet Turu'nun ilerleyen yıllarda daha da büyüyeceğine inandığını söyleyen Küçükbakırcı, "İnşallah Antalya Bisiklet Turu her geçen yıl daha büyük katılımla, dünyada ses getiren ve en iyi takımların katılacağı bir tur olur. Tur kesinlikle amacına ulaştı. Çok önemli 25 takım yarıştı. Bu iyi bir katılım." şeklinde görüş belirtti.

AA

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Antalya Bisiklet TuruBisikletErol KüçükbakırcıTürkiye Bisiklet Federasyonu
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