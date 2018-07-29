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"Boksta dünyaya örnek olduk"

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, "Biz bu Süper Lig konusunda dünyaya örnek olduk ve 22 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası'nı ilk biz yaptık. Yenilikçi olmamız hem Türk boksuna yansıyor hem de Avrupa ve dünyaya örnek oluyor" şeklinde konuştu

29 Temmuz 2018 Pazar 11:14
"Boksta dünyaya örnek olduk"

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, düzenledikleri Spor Toto Türkiye Boks Ligi'nin başarıyla devam ettiğini belirterek, "Biz bu Süper Lig konusunda dünyaya örnek olduk ve 22 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası'nı ilk biz yaptık. Yenilikçi olmamız hem Türk boksuna yansıyor hem de Avrupa ve dünyaya örnek oluyor." dedi.

Eyüp Gözgeç, yaptığı açıklamada, Türk boksunun gelişmesi için yaptıkları yenilikler sayesinde sporcu sayısında artış olduğunu söyledi. Federasyon tarafından düzenlenen müsabakalara katılımın her dönem arttığını belirten Gözgeç, "Bizim beklentilerimizin üzerinde katılım oluyor. Bu da boks sporuna olan ilginin ve sporcu sayısının artışı demektir. Boks, kuralları olan ve eskiden beri olimpiyatlarda temsil edilen bir spor. Şu an boksa olan ilgiden oldukça memnunuz." diye konuştu.

Bazı ailelerin boksa karamsar baktığını anlatan Gözgeç, bu sporun insan vücudu için olumlu etkisinin olduğunu aktardı. Gözgeç, şöyle konuştu: "Boks ağır bir spor ve her ailenin tercih ettiği bir spor dalı değil. Çünkü yumruk var, göze zarar verir, kaşı açılır, diye insanlar tedirgin oluyor. Aslında boks estetik bir spor. Savunma ve dayanıklılık sporu olarak insanın vücudundaki kötü enerjiyi dışarı atma konusunda çok katkısı var."

"Süper lig konusunda dünyaya örnek olduk"

Gözgeç, Federasyon olarak ilkleri yaşatmak istediklerini vurgulayarak şöyle devam etti: "Biz bu Süper Lig konusunda dünyaya örnek olduk ve 22 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası'nı ilk biz yaptık. Yenilikçi olmamız hem Türk boksuna yansıyor hem de Avrupa ve dünyaya örnek oluyor. 19 yaş ve yukarısı, büyükler kategorisinde oluyor ve yıllarca büyüklerde oynamış sporcu ile maç yapmak zorunda kalıyor. Dolayısıyla bu dengesizliği gidermek için 22 yaş altı kategorisi kurarak Türkiye Şampiyonası'nı ilk defa yaptık. Aynı zamanda devletin verdiği destekle Kastamonu Kadı Dağı’nda 5 yıldızlı otel gibi bütün imkanları olan Avrupa’nın en iyi kamp merkezine sahip olduk."

"Lisanslı sporcu sayısından memnunuz"

Türk boksuna sporcu kazandırmak için aile, federasyon ve antrenörlerin önemli olduğunu ifade eden Gözgeç, sporcunun şampiyon olmasından çok ahlaklı ve inançlı olmasını önemsediklerini kaydetti. Gözgeç, "Biz şu anda lisanslı sporcu sayısından memnunuz. Bunu daha da ileri götürmek çok önemli. Çünkü veli çocuğunu antrenöre teslim ediyor. Bizler de şampiyonlar çıkarıyoruz ancak şampiyon olmadan önce sporcunun ahlaklı, vatanına, milletine bağlı inançlı bireyler olmasının peşindeyiz. Önce bunlar olacak, ardından şampiyonluklar gelecek." ifadelerini kullandı.

"Her ay doluyuz, hiç boş bir zamanımız yok"

Federasyon olarak yurt içi ve yurt dışı müsabakalara her zaman katıldıklarını aktaran Gözgeç, Akdeniz Oyunları’nda takım olarak başarılı olduklarını kaydetti. Gözgeç, sözlerini şöyle tamamladı: "Akdeniz Oyunları’na 9 kişi katıldık ve 1 altın, 2 gümüş, 3 de bronz madalya kazanarak oldukça başarılı bir şampiyona geçirdik. Şimdi de genç bayanların Macaristan’da, büyük bayanların da Hindistan’da Dünya Şampiyonası maçları var. Daha sonra erkeklerin Avrupa şampiyonası düzeyinde başka bir şampiyonası var. Dolayısıyla her ay doluyuz, hiç boş bir zamanımız yok."

AA

Anahtar Kelimeler:
BoksEyüp GözgeçTürkiye Boks Federasyonu
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