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Boksun kalbi Trabzon’da attı

Dünyanın dev kulüpleri arasında yer alan EC BOXING Trabzon’daki boks galası gerçekleştirildi

20 Mayıs 2018 Pazar 17:30
Boksun kalbi Trabzon’da attı

Trabzon’da 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nda düzenlenen boks maçlarına aylardır ağır antrenmanlarla hazırlanan sporcular altın kemerleri bellerine takmak için mücadele verdi. Trabzon Beşirli Çok Amaçlı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen boks müsabakalarına Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve Trabzonsporlu futbolcular Yusuf Yazıcı, Uğurcan Çakır, Abdurrahim Dursun ile çok sayıda sporcu ve vatandaş katıldı.

Kemer Fatih Keleş’te kaldı

Dünya boksunun nabzının attığı Trabzon’da Alman Mario Daser, Brazilyalı rakibi Caludio Morroni Porto’yu, Tarık Sözer, Ukraynalı rakibi Ikmat Mirzoev’i, Seyda Keser, Gürcü boksör Giorgi Makishvili’yi, Ali Eren Demirezen de Gürcü Tornike Puritchamiashvili’yi nakavt ile yendi. Unvan maçlarında Almanya şampiyonu Hüseyin Cinkara, Belaruslu rakibi Yuri Bykhautsou’yu, kıtalar arası şampiyon Fırat Arslan, Ganalı rakibi Isaac Paa Kwesi Ankrah’ı nakavtla mağlup ederek WBO kemerlerinin sahibi oldu. Gecenin son maçında ise Avrupa Boks Şampiyonu Fatih Keleş, karşılaşma sırasında Rus Maxim Churbanow ile kafa kafaya çarpışırken, hakem Rus boksörün kafası yarıldığı için karşılaşmayı iptal etti. 3 kez Avrupa şampiyonu olan Fatih Keleş tekrar kemerin kendisinde kalmasını sağladı.

Anahtar Kelimeler:
BoksFatih KeleşWBO
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